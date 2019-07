Pötenitz

Dass das Grüne Band in Deutschland, der ehemalige Grenzstreifen zwischen Ost und West, zu ihrer Mission werden würde, hatten Ralph Georgi (52), der in Sinnfeld in Hessen lebt, und sein langjähriger Freund Hendrik Schmidt (54) aus Zwickau nicht geplant. „Wir wollten ursprünglich einfach nur unsere Freundschaft stärken, gemeinsam wandern“, erzählt Georgi.

Am 21. Juni dieses Jahres erreichten die beiden Freunde Pötenitz kurz vor Lübeck, das Ziel ihrer insgesamt auf sieben Jahre verteilten Wanderung, die im Jahr 2013 begann. 1400 Kilometer lagen hinter ihnen. In jedem Jahr, während ihres Urlaubs, wanderten der Elektriker und der Schreiner zehn Tage gemeinsam auf dem Grünen Band.

Am Strandaufgang in Pötenitz, der vom Priwall aus zu erreichen ist, wurden Georgi und Schmidt von Corinna Cwielag, der Landesgeschäftsführerin des BUND Mecklenburg-Vorpommern und von Jörg Schmiedel, Regionalkoordinator für das Grüne Band Ostsee, feierlich mit einer Flasche Sekt erwartet.

Ralph Georgi (r.) und sein Freund Hendrik Schmidt werden am Ziel ihrer insgesamt 1400 km langen Wanderung auf dem Grünen Band von Corinna Cwielag, Landesgeschäftsführerin des BUND Mecklenburg-Vorpommern, und Jörg Schmiedel, Regionalkoordinator für das Grüne Band Ostsee herzlich empfangen. (21. 06. 2019) Quelle: Annett Meinke

Der Grund für das Interesse der Naturschützer an den beiden Freunden: Georgi und Schmidt wurden auf ihrem Weg quer durch Deutschland zu Botschaftern, denen nicht nur viel daran liegt, das in der ehemaligen Sperrzone entstandene Refugium für viele bedrohte Pflanzen- und Tierarten zu bewahren, sondern auch die Geschichte des Grünen Bandes für kommende Generationen zu transportieren. Ein Anliegen, das für sie Hand in Hand geht.

Vor dem Hintergrund der besonderen, bereits 40 Jahre andauernden Freundschaftsgeschichte, die mit einer Bewährungsprobe unterlag, wird klar, warum das den beiden sympathischen Sachsen ein so großes Anliegen ist.

Ralph Georgi ist in Zwickau aufgewachsen. Im Jahr 1988 fällte er die schwerwiegende Entscheidung, gemeinsam mit seiner damaligen Freundin, die inzwischen schon lange seine Ehefrau ist, die DDR zu verlassen. Zu einem Zeitpunkt, an dem nicht klar war, ob er Eltern und Freunde in Zwickau jemals wiedersehen würde.

Im Fluchtauto versteckt über die Grenzen

„Die Entscheidung, aus Ungarn nicht mehr nach Hause zurückzukehren“, erzählt der während des Gespräches mit Cwielag und Schmiedel am Rastplatz für Wanderer kurz vor dem Strandaufgang in Pötenitz immer wieder sichtlich bewegte Georgi, „war spontan. Nicht leichtfertig, aber spontan.“

Georgi und seine damalige Freundin hatten sich mit Verwandten aus Frankfurt am Main in Ungarn am Balaton getroffen, um dort gemeinsam Urlaub zu machen, wie schon so oft. Trotz Sommerlaune und Leichtigkeit war, wie immer, die DDR Thema. Das, womit Georgi und seine Freundin dort kämpften, was dem kirchlich engagierten jungen Mann auf der Seele lastete. Irgendwann, erzählt Georgi, fragte die Cousine: „Warum kommt ihr nicht mit nach Frankfurt?“ Eine Idee, wie es zu bewerkstelligen sein könnte, war auch gleich parat.

„Zur damaligen Zeit waren die Grenzen von Ungarn nicht offen, auch Österreich lieferte damals noch Flüchtlinge an die DDR aus“, sagt Ralph Georgi. Sie wagten es dennoch, bauten die Sitze aus dem kleinen Auto der Cousine aus, dann wieder ein, nun mit den darunter versteckten beiden Ostdeutschen. Darüber all das Zeug, dass die Cousine so für ihren Urlaub mitgenommen hatte. Was man eben so braucht im Ausland. Es sollte bewusst unordentlich wirken, – eine junge, abenteuerliche Frau aus Westdeutschland auf Reisen durch Osteuropa.

Warum es so leicht wurde, weiß Ralph Georgi bis heute nicht. Fakt ist auch, sagt er, dass es ihm bis heute fast keiner glaubt. Sie passierten die Grenze zwischen Ungarn und Jugoslawien, weiter nach Österreich und schließlich in die BRD. Der Plan ging tatsächlich auf, niemand kontrollierte das kleine Auto der jungen Frankfurterin. Was von außen leicht aussah, war für die Insassen im Auto, vor allen Dingen unter den Sitzen, alles andere als einfach. Der Sommer 1988 war ein heißer Sommer. Georgi wurde irgendwann wegen der Hitze ohnmächtig, kann sich an viele Stunden der Autofahrt nicht erinnern.

Dennoch sagt er: „Insgesamt war es leicht. Auch als wir in Frankfurt am Main ankamen. Wir wurden von Anfang an unterstützt, haben sofort Arbeit gefunden, waren nie arbeitslos, konnten einen gradlinigen Weg gehen.“

Dass sein Entschluss hingegen für die Menschen, die er zurückließ, nicht so leicht zu verkraften war, gibt Georgi an diesem Punkt des Gespräches dann nachdenklich zu. Und jetzt beginnt sein Freund Hendrik Schmidt zu erzählen, der sonst wohl eher der Ruhigere der beiden Freunde ist. Auch er berichtet sichtlich bewegt davon, wie es für ihn und die Eltern seines Freundes war, als Ralph Georgi nicht aus dem Urlaub zurückkam. Was für Repressalien Familie und Freunde durchmachten, weil die Staatssicherheit nicht glauben wollte, dass diese Flucht nicht von langer Hand geplant war, dass nicht irgendjemand eingeweiht war und geholfen hatte.

Georgi sagt, dass er erst später begriff, welche Konsequenzen seine Flucht in die Freiheit für die Zurückgelassenen hatte. „Wir waren jung, wir wollten frei sein, ein Zeichen setzen, die Welt verändern.“ Letztlich jedoch meinte es das Schicksal auch in dieser Hinsicht mit Georgi gut. Nur ein Jahr später bröckelte die Grenze zwischen Ost und West und fiel schließlich.

Hendrik Schmidt gehörte zu denen von Georgis Freunden, die ihm blieben, im Lauf der Zeiten, mit all dem, was man gemeinsam erlebt hatte. „Uns wurde erst auf dem Weg auf dem Grünen Band richtig klar, dass wir hier unsere Freundschaft, die durch Ralphs Flucht, einer harten Prüfung unterlag, nachwanderten“, sagt Schmidt nachdenklich. Er war es auch, der zu seinem Freund auf dieser Wanderung schließlich sagte: „Wir müssen mehr daraus machen, aus diesem Weg muss sich etwas ergeben. Es muss eine Bedeutung haben.“ So, wie eben ihre Freundschaft eine tiefe Bedeutung hat. Die Familien der beiden Männer, die sie auch in Pötenitz erwarteten, sind eng miteinander verbunden.

Natur und Geschichte bewahren

Inzwischen ist Ralph Georgi selbst Mitglied im BUND, macht Führungen auf dem Grünen Band, an bestimmten Punkten wurden Grenzstehlen mit einer Information zur Geschichte des Grenzstreifens errichtet. „Wir haben viel erlebt auf unserem Weg, sind mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen, haben geschleifte Dörfer gesehen, die dem Sperrgebiet weichen mussten, Menschen, die ihre Heimat durch die Grenze verloren haben“, sagt Schmidt.

Er und Georgi wünschen sich eben nicht nur, dass Menschen, die wertvolle Schönheit des Grünen Bandes entdecken und beschützen, zum Beispiel Abschnitte auf den Orchideen wachsen, als sei man im Paradies, wo man seltene Schmetterlingsarten, wie zum Beispiel den Wiesenknopfameisenbläuling beobachten kann, sie wollen auch, dass die Geschichte des Grünen Bandes, der einmal ein Grenzstreifen war, von den kommenden Generationen nicht vergessen wird.

Jörg Schmiedel, Hendrik Schmidt, Ralph Georgi und Corinna Cwielag beim Austausch am Rastplatz am Strandzugang in Pötenitz, direkt vom Priwall aus. Quelle: Annett Meinke

Das ist ein Anliegen, das BUND-MV-Chefin Cwielag, die mit ihrem Kollegen Schmiedel fasziniert den Geschichten der beiden Wanderer lauschten, in jeder Hinsicht unterstützen will. Und so gehören nun auch die Naturschützer in MV zu den Unterstützern der Mission der beiden Wanderer, die auf ihrem Weg zu Unterstützern des Naturschutzes wurden. „Inzwischen gibt es viele Kontakte zu anderen Menschen, die dasselbe Anliegen wie wir haben, Vereine, Naturschützer, mit denen wir gemeinsam unsere Aktionen planen, wofür wir sehr dankbar sind“, sagt Georgi.

Grünes Band MV Die größte Bedeutung hat das Grüne Band als Refugium für die bedrohte Artenvielfalt. Der Grenzbereich von Mecklenburg-Vorpommern zu Schleswig-Holstein und die gesamte Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns sind Teil dieser weltweit einmaligen weit über die ehemalige innerdeutsche Grenze hinausgehenden Lebenslinie. In Jahrzehnten ungestörter Entwicklung haben sich entlang des Eisernen Vorhangs Lebensräume für seltene und vom Aussterben bedrohte Arten wie den Eisvogel und die Grüne Keiljungfer, eine extrem seltene Libellenart, entwickelt. Am Schaalsee sind noch über 40 Tagfalter heimisch. In den Elbtalauen tummeln sich Fischotter und Laubfrösche. Auf den naturnahen Grünlandbereichen zieht der üppige Blütenreichtum Insekten aller Art an. Schmetterlinge und Heuschrecken sind wiederum Beute für Fledermäuse und insektenfressende Singvögel wie das Braunkehlchen. An trockenen und nährstoffarmen Standorten wachsen auf sogenanntem Magerrasen wie auf der Halbinsel Teschow südlich des Dassower Sees zahlreiche vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten.

Dass es nun nicht einfach aufhört mit dem gemeinsamen Wandern der beiden Freunde, liegt nahe. Tatsächlich werden sich Schmidt und Georgi im nächsten Jahr aufmachen, das Grüne Band Europa abzuwandern, denn Grenzstreifen gab es bekanntlich überall zwischen Ost und West.

Und wenn es dann zunächst Richtung Böhmen für die beiden Freunde geht, wird es nicht nur um die „leckeren Knödel der Böhmen“ gehen, sondern in diesen Zeiten, in denen Europa und offene Grenzen erneut zur Disposition stehen, auch wieder um eine Mission in Sachen Naturschutz und Erinnerung an die friedlichen Revolutionen der Geschichte.

Annett Meinke