Beim US-Giganten Tesla hatte MV noch das Nachsehen, dessen Mobile rollen bald in Brandenburg vom Band. Doch der Traum von Autos „made in MV“ ist dennoch noch nicht ausgeträumt: Nach OZ-Informationen verhandelt das Land mit einem Großkonzern aus Asien über den Bau einer neuen E-Auto- und Batteriefabrik im Nordosten. Investitionsvolumen: bis zu 3,2 Milliarden Euro. Setzt sich MV im Standortrennen durch, könnten schon ab Ende 2022 6400 neue Jobs im Land entstehen – mehr als die bisherigen Industrieriesen Liebherr, MV Werften und Nordex zusammen bieten.

Großkonzern aus Hanoi

Bei dem Großkonzern handelt es sich laut Insidern um die Vingroup aus Vietnam. Das Unternehmen zählt zu den wenigen komplett privaten Firmen des sozialistischen Landes, ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Hauptgeschäft ist bisher der Bau von Geschäfts- und Wohnimmobilien, Ferienressorts und auch Freizeitparks.

Seit 2017 baut die Gruppe unter dem Namen „Vinfast“ aber auch Elektroroller und Autos. Vinfast arbeitet dafür mit namhaften Partnern, wie zum Beispiel Bosch, Siemens, General Motors und BMW, zusammen. Und: Vinfast holt sich für seine Wachstumsstrategie seit Jahren Experten aus aller Welt an Bord – unter anderem als neuen Firmenchef den ehemaligen Opel-Chef Michael Lohscheller. Er soll das Unternehmen in den kommenden Jahren zu einem der führenden Hersteller von E-Autos weltweit machen, war vergangene Woche in MV selbst mit dabei.

Standortsuche in MV

In Vietnam betreibt Vinfast bereits ein Autowerk mit rund 7000 Mitarbeitern. Ein E-Auto – das Modell VF e34 – hat Vinfast bisher im Angebot. In Vietnam ist der Wagen ab 690 Millionen Dong zu haben – das entspricht etwa 29 500 Euro. Bereits Ende 2022 sollen nun auch in Europa E-Autos gebaut werden. Vergangene Woche soll Vorstandschef Lohscheller mit einer Delegation aus Vietnam bereits MV besucht haben. Die mögliche Ansiedlung – dieses Mal ist sie Chefsache in Schwerin. Lohscheller soll in der Staatskanzlei empfangen worden und vom damaligen Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) durch das Land begleitet worden sein.

„Der Eintritt in den europäischen Markt ist für Vinfast von hoher Bedeutung“, heißt es in einem internen Papier. Sowohl das Pommerndreieck bei Grimmen, der Gewerbepark Schwerin als auch der Seehafen Rostock sollen im Rennen um das Großprojekt sein. Die besten Aussichten könnte aber Laage haben – mit dem Großgewerbegebiet. Konkurrenz bekommt MV sowohl aus den anderen neuen Bundesländern als auch aus Frankreich. Kein Wunder: Die Vietnamesen wollen 3,2 Milliarden Euro verbauen – 1,3 Milliarden Euro davon allein für eine neue Autofabrik.

In der sollen bis zu 250 000 E-Autos pro Jahr gebaut werden. 3500 Mitarbeiter werden gesucht. Noch teurer wird die Batteriefabrik des Konzerns für Europa: 2900 Arbeitskräfte werden dafür benötigt, eine Viertelmillion Batterien für E-Autos sollen dort entstehen.

Erste Autos ab 2024?

Offiziell schweigen alle Beteiligten zu den Verhandlungen. Weder aus der Staatskanzlei noch von den anderen Beteiligten ist ein Satz zu hören. Pluspunkt für den Nordosten: MV unterhält schon seit DDR-Zeiten enge Kontakte nach Vietnam, holte zuletzt auch Pflegekräfte aus dem Land in den Nordosten. Vor allem zwei Standorte könnten für die Vietnamesen interessant sein: Laage und Rostock. Grüne Energie aus Offshore-Windparks, Anbindung an den Hafen, an das Schienen- und Autobahnnetz: All das spricht für den Seehafen.

Problem aber in der Hansestadt: Rostock hat nicht mehr genügend freie Gewerbeflächen. Vinfast benötigt angeblich fast 250 Hektar, weitere knapp 100 Hektar müssten für Zulieferer freigehalten werden. Die gibt es im Hafen nicht mehr, um eine Erweiterung streiten gerade Umweltschützer, Wirtschaft und Stadt. In Laage hingegen – im sogenannten „InvestPort“ – wäre Platz gar kein Problem. Mehr als 130 Hektar wären dort sofort verfügbar, bis zu 500 könnten in kurzer Zeit zur Verfügung stehen. Schon Ende kommenden Jahres wollen die Vietnamesen mit dem Bau starten, 2024 sollen die ersten Autos vom Band rollen.

