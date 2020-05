70-Jähriger bei Feuer in Mehrgenerationen-Haus in Teterow schwer verletzt

Teterow

Ein 70-Jähriger ist in Teterow ( Landkreis Rostock) durch ein Feuer in seiner Wohnung schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte.

Die Mannschaften von 18 Löschfahrzeugen bekämpften demnach das Feuer in dem Mehrgenerationen-Haus. Die brennende Wohnung sei schnell gelöscht gewesen, aber nicht mehr bewohnbar. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

Von RND/dpa