70 Neuinfektionen in MV: Einschränkungen für Güstrow und Umgebung

Rostock/Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen weiter gestiegen. Am Freitag wurden 70 Neuinfektionen gemeldet, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Gleichzeitig wird der Umgang der Behörden mit dem Infektionsgeschehen differenzierter.

So erließ der Landkreis Rostock nach dem Corona-Ausbruch an einem Gymnasium zwei Allgemeinverfügungen für die Stadt Güstrow und das Amt Güstrow-Land sowie für die betroffenen Schüler. In Güstrow und Umgebung sind einem Kreissprecher zufolge in den zurückliegenden sieben Tagen 27 Corona-Infektionen festgestellt worden, was einem Inzidenzwert von 60 entspricht. In der Region dürfen sich ab sofort nur noch maximal 15 Menschen in privaten Räumlichkeiten oder unter freiem Himmel treffen. Private Treffen mit mehr als 25 Personen in Gaststätten sind ebenfalls untersagt. In allen Einkaufszentren und auf Märkten muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

Je nach Infektionsrisiko: Quarantäne oder eine Kontaktreduzierung

Für die Schüler des betroffenen Gymnasiums wurde dem Sprecher zufolge je nach Infektionsrisiko Quarantäne oder eine Kontaktreduzierung angeordnet. 23 Schüler, zwei Lehrkräfte und eine Person aus dem Umfeld seien als coronainfiziert gemeldet. Aus der Testreihe an der Schule würden am Sonnabend und Sonntag weitere Ergebnisse erwartet.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind nach der Corona-Infektion einer Lehrerin 110 Schüler einer Schule in Stralsund und ein Lehrer in Quarantäne. Die Schüler der Klassenstufen fünf bis sieben sollen am kommenden Dienstag auf das Corona-Virus getestet werden. Damit versuche der Landkreis eine neue Strategie: Es werde auf die Ersttestung nach dem Bekanntwerden des Kontaktes zu einer infizierten Person verzichtet. Einen Test gebe es aber, bevor die Mädchen und Jungen wieder zur Schule gehen dürfen.

Polen ist Corona-Risikogebiet

Nach der Einstufung Polens ab Samstag als Corona-Risikogebiet hat Mecklenburg-Vorpommern Ausnahmeregelungen für Grenzgänger und Grenzpendler erlassen. „Unser Ziel ist es, die Arbeitsfähigkeit für Pendler aus Polen, aber auch für Pendler aus MV nach Polen weiter zu sichern“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU). Betroffene müssen demnach täglich erklären, dass sie frei von Covid-19-Symptomen sind. Volljährige müssen sich einmal wöchentlich testen lassen. Ausgenommen von der Quarantänepflicht sind Menschen mit Hauptwohnsitz in MV oder in Polen, die beruflich oder zur Ausbildung regelmäßig in das Nachbarland reisen. Außerdem gelten die Ausnahmen für Besuche bei Verwandten ersten Grades, Ehegatten und Lebensgefährten oder bei dringenden medizinischen Behandlungen.

Zuvor hatte bereits der Landkreis Vorpommern-Greifswald angekündigt, polnischen Staatsbürgern weiterhin die Einreise zum Schulbesuch oder zur Berufsausübung zu erlauben, ohne dass sie in Quarantäne müssen. Grundsätzlich gilt nach Angaben des Gesundheitsministeriums für MV, dass sich Personen bei der Einreise aus einem Risikogebiet im Ausland auf direktem Weg nach Hause und für 14 Tage in Quarantäne begeben.

Von RND/dpa