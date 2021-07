Abitur 2021: Das sind die Abschluss-Fotos aus Sanitz und Rövershagen

Rostock

Für die Abschlussjahrgänge 2021 war es ein besonderes Jahr unter erschwerten Corona-Bedingungen – doch jetzt ist das Abitur überstanden. Zu den fast 1500 Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr in der Region Rostock ihre Zeugnisse erhalten haben, gehören auch die Absolventen des Friderico Francisceum Gymnasiums in Bad Doberan und der Freien Schule Rerik.

Die OZ war auf den feierlichen Übergaben unterwegs und entlässt die Jugendlichen mit einem schönen Erinnerungsfoto in die große weite Arbeits- oder Universitätswelt. Hier finden Sie die Bilder:

Zur Galerie Unsere Fotografen haben bei den Zeugnisübergaben des Gymnasiums Sanitz und der Europaschule Rövershagen zum letzten offiziellen Klassenfoto gebeten. Viel Spaß beim Stöbern und alles Gute für die Zukunft wünscht Ihre OSTSEE-ZEITUNG.

Hinweis: Einige Schulen haben sich nicht an der Aktion beteiligt.

Von Thomas Mandt