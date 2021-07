Rostock

Endlich ist sie vorbei, die anstrengende Paukerei und das Geprüftwerden – noch dazu unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Maßnahmen. Im Amtsbereich des Staatlichen Schulamtes Rostock haben sich 1465 Schülerinnen und Schüler dem Abitur an allgemeinbildenden Gymnasien, Fachoberschulen und Fachgymnasien gestellt – davon 907 Schülerinnen und Schüler an 18 Rostocker Schulen (einschließlich Abendgymnasium) und 558 Schülerinnen und Schüler an zwölf Schulen aus dem Landkreis Rostock.

Mit dem Bestehen der Abiturprüfungen haben sie sich für ein Studium an einer Hochschule oder Fachhochschule qualifiziert. Hierzu möchte die OSTSEE-ZEITUNG auch in diesem Jahr allen Absolventen herzlich gratulieren und mit einem schönen Erinnerungsfoto in die große weite Arbeits- oder Universitätswelt entlassen.

Zur Galerie In dieser Galerie finden Sie die Abschlussfotos der Rostocker Schulen Innerstädtisches Gymnasium, Werkstattschule, Christophorus Gymnasium, Erasmus Gymnasium, Hundertwasser Gesamtschule, Borwinschule, Internationale Schule Ecolea, Kinder- und Jugendkunstakademie, Schulcampus Evershagen, Waldorfschule, Musikgymnasium Käthe Kollwitz und die Don Bosco Schule.

Unsere Fotografen waren bei den Zeugnisübergaben unterwegs und haben zum letzten offiziellen Klassenfoto gebeten. Viel Spaß beim Stöbern und alles Gute für die Zukunft wünscht Ihre OSTSEE-ZEITUNG.

Hinweis: Einige Schulen haben sich nicht an der Aktion beteiligt.

Von Thomas Mandt