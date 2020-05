Auch in Güstrow: Acht Mähroboter aus Baumarkt gestohlen

Güstrow

Aus einem Baumarkt in Güstrow sind in der Nacht zu Freitag acht Rasenmähroboter gestohlen worden. Der Polizei zufolge brachen die Täter in den Markt ein und nahmen das Diebesgut im Wert von 4000 Euro mit.

Bereits in der Woche zuvor wurden aus einem Baumarkt in Schwerin und in Parchim zahlreiche Mähroboter gestohlen. Die Polizei prüft dort bereits einen Zusammenhang.

