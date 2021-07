Krakow am See

Das Ordnungsamt Krakow am See hat das Baden im See „Tiefer Ziest“ nahe Lalendorf verboten. Auf der Internetseite des Amtes steht, dass die Badestelle des Sees aufgrund gesundheitsgefährdender Gründe gesperrt werden musste. Flatterband und Hinweisschilder am Tiefen Ziest in Vietgest zeigen den Anwohnerinnen und Anwohnern, dass man das Wasser nicht betreten dürfe.

Von oz