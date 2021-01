Güstrow

Das große Ernst-Barlach-Jahr 2020 – gefeiert wurde der 150. Geburtstag des Künstlers – weckte auch in Dresden den Wunsch, seine Arbeiten auszustellen. Immerhin war die Dresdner Schau auch im Corona-Jahr zu sehen, von August bis Ende Oktober.

„ Barlach hat in Dresden studiert“, erklärt Magdalena Schulz-Ohm, Geschäftsführerin der Ernst-Barlach-Stiftung, den Bezug zu Dresden und das dortige Interesse. „ Ernst Barlach zum 150. Geburtstag“, so lautete schlicht der Titel der dortigen Schau.

Nun sind mehr als 160 Werke aus dem Dresdner Albertinum wieder in die Ernst-Barlach-Stiftung nach Güstrow zurückgekehrt. Darunter waren so wichtige Stücke, wie zum Beispiel „Der lesende Klosterschüler“. Jetzt werden sie wieder fachmännisch eingelagert.

Im Güstrower Ernst-Barlach-Museum werden die Bestände sorgsam verwaltet. Quelle: Dietmar Lilienthal

Hunderte Objekte in Nachlässen von Barlach , Böhmer und Schult

In Zeiten, in denen Museen coronabedingt geschlossen blieben müssen, geht die Arbeit hinter den Kulissen weiter, auch in Güstrow. Das Archiv in Güstrow ist beeindruckend: „Es sind 120 Taschenbücher, 1300 Einzelzeichnungen, 600 Grafiken, 200 plastische Arbeiten sowie über 2000 Einzelstücke, die hier lagern“, sagt Franziska Hell, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Stiftung. Hinzu kommt eine umfangreiche Korrespondenz von Ernst Barlach. „Außerdem bewahren wir hier die Nachlässe von Marga Böhmer und Friedrich Schult auf“, sagt Magdalena Schulz-Ohm.

Beide Nachlässe, die in Kisten verwahrt werden, sind teilweise noch unerforscht; das Konvolut birgt durchaus Stoff für künftige Kunstwissenschaftler, vielleicht sogar Überraschungen. Marga Böhmer war die Lebensgefährtin von Barlach, Friedrich Schult ein Freund des Künstlers.

Die Geschäftsführerin des Ernst-Barlach-Museums in Güstrow Magdalena Schulz-Ohm inmitten der seltenen Bestände aus dem Nachlass des Künstlers. Quelle: Dietmar Lilienthal

Noch viel Potenzial für wissenschaftliche Aufarbeitung

In den beiden Nachlässen steckt noch Potenzial für wissenschaftliche Arbeit. Einige wenige Werke aus Barlachs privater Bibliothek sind ebenfalls im Archiv vorhanden, unter anderem ein Werk des chinesischen Philosophen Lia Dsi, mit dem sich Barlach als vielseitig interessierter Künstler beschäftigte.

Mit dem Bewahren des Barlach-Werks haben die Stiftungsmitarbeiter gut zu tun. Das beginnt beim Raumklima: „Um die 20 Grad Raumtemperatur und circa 50 Prozent Luftfeuchtigkeit“, sagt Franziska Hell über die idealen Bedingungen. Man hantiert mit den Kunstwerken nur mit Handschuhen, schon durch häufige Benutzung leiden die Werke, besonders die lichtempfindlichen Grafiken. Das gilt auch für die Skizzenbücher Barlachs. „Es wird zum Schutz Seidenpapier zwischen die Seiten gelegt“, erklärt Franziska Hell.

Bestände werden digitalisiert

Sie führt es mit einem Taschenbuch aus Italien vor, in dem Ernst Barlach 1909 seine Reiseeindrücke festhielt. Die große Rettung liegt in der Digitalisierung. „Wir sind dabei, die Bestände einzuscannen“, sagt Franziska Hell über einen wichtigen Teil der Arbeit. Das passiert bei externen Dienstleistern in Berlin, auf großen Scannern und mit der entsprechenden Vorsicht.

Dass Kunstwerke von Ernst Barlach ausgeliehen werden, ist keine Seltenheit. Anfang der 2000er Jahre gab es zum Beispiel eine Barlach-Ausstellung im japanischen Osaka. „Die japanischen Kunstfreunde sind große Fans von Ernst Barlach und Käthe Kollwitz“, so erklärt Franziska Hell dieses Interesse. Zum normalen Zeiten – wenn also kein Corona ist – stehen auch oft japanische Touristen vor den Türen des Barlachmuseums und wollen die Originale sehen.

Ernst Barlachs Atelierhaus im Inselsee von Güstrow beherbergt das Museum. Quelle: Dietmar Lilienthal

Aufwändiger Transport an Ausstellungsorte

Wenn Barlachwerke auf Reisen gehen, dann ist Fingerspitzengefühl gefragt. Eine sorgfältige Verpackung und ein vorsichtiger Transport sollen dafür sorgen, dass die Werke heil ankommen und ebenso heil wieder zurückkommen, so die Erfahrung von Franziska Hell. Sie hat schon einiger solcher Kunsttransporte begleitet: „Holzskulpturen werden zum Beispiel, damit sie nicht leiden, in Klimakisten transportiert“, sagt Hell.

Auch in Güstrow, wo sich Atelierhaus, Ausstellungsforum und Graphikkabinett befinden, bleiben die Museumstüren für Besucher noch geschlossen. Aufgebaut sind noch Teile der Ausstellung „Kokoschka und Barlach. Künstler auf Reisen“, die für den vergangenen Herbst konzipiert worden war. Wie alle Museen, so hofft auch die Ernst-Barlach-Stiftung auf die Zeit nach Corona, auf eine Normalisierung. Bis dahin versucht man auch in Güstrow die Kosten gering zu halten und zum Beispiel auf Ankäufe zu verzichten.

Von Thorsten Czarkowski