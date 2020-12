Rostock

Wegen mehrerer Traktor-Demonstrationen drohen in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Freitag erhebliche Verkehrseinschränkungen. Am Freitagmorgen sollen hunderte Traktoren bei Rostock, Neubrandenburg, Greifswald, Stralsund und in Westmecklenburg zu Korsos starten.

Während auf der Brücke am Schweriner Schloss am Vormittag eine gemeinsame Petition an den Landtag übergeben wird, sollen landesweit Traktoren auf Straßen 15 Minuten stillstehen. Damit wollen Bauernverband und die Initiative symbolisieren, dass „bald die letzten Trecker stillstehen“, wenn sich in der Agrar- und Umweltpolitik bei Land und Bund nichts ändert. Besonders die geplante Düngemittelverordnung des Landes werde die Agrarbetriebe belasten, hieß es.

Kraftfahrer müssen in ganz Schwerin und Umland, rings um Rostock, auf den Bundesstraßen 105 und 194 zwischen Stralsund und Greifswald sowie auf der B104 und im Nordwesten Neubrandenburgs mit Staus rechnen. An einer ähnlichen Aktion im Januar 2020 hatten sich rund 600 Traktorfahrer beteiligt.

