Corona-Lockdown - Noch sind Baumärkte zu: So kommen Sie in MV trotzdem an Blumen, Erde und Co.

Nicht nur die großen Baumarkt-Ketten, sondern auch die kleineren Läden in MV versuchen trotz des weiter andauernden Lockdowns für ihre Kunden da zu sein: Viele Gartenmärkte bieten Online-Bestellung an, die Kunden können sich die Ware dann abholen. Eine Auswahl quer durch das Land!