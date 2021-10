Bei Güstrow: Mann verliert Kontrolle über Fahrzeug auf A19 – zwei Verletzte

Güstrow

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der A19 am Dienstagnachmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 14.50 Uhr in Fahrtrichtung Rostock in Höhe der Anschlussstelle Güstrow-Süd. Der Fahrer, ein 23-Jähriger, wurde leicht verletzt – seine Beifahrerin schwer. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser.

Laut Polizei hatte der Mann aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Seat kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit mehreren Bäumen, welche sich in der Mitte der Anschlussstelle befinden. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Von OZ