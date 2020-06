Beim Sport zusammengebrochen: FSV Bentwisch trauert um Florian Karsch (24)

Bentwisch

Fußball-Landesligist FSV Bentwisch trauert um Florian Karsch. Der Mittelfeldspieler ist am Mittwoch bei einem 3000-Meter-Lauf für ein Sportabzeichen in Wismar zusammengebrochen und am Nachmittag im Krankenhaus verstorben. Er wurde nur 24 Jahre alt.

Tief bestürzt reagierte FSV-Präsident Michael Lau auf den Trauerfall. Er war noch am Mittwochabend um 21 Uhr mit der Mannschaft im Sportforum Bentwisch zusammengekommen, um die tragische Nachricht zu überbringen. „Es herrschte große Fassungslosigkeit, es sind sehr viele Tränen geflossen“, erzählt der 49-Jährige. Er berichtet, dass Karsch am Dienstag noch mit dem Team trainiert habe.

Anzeige

Einen Tag später kollabierte Karsch plötzlich auf der 3000-Meter-Strecke beim Laufen. Er soll kurz danach reanimiert worden sein. Später verlor der Rostocker jedoch den Kampf um sein Leben. Vorerkrankungen waren bei Karsch nicht bekannt. Als Polizist und Fußballer war er regelmäßig sportlich aktiv.

Weitere OZ+ Artikel

„Der plötzliche und unerwartete Tod eines jungen Mitglieds der Fußballfamilie in Mecklenburg-Vorpommerns stimmt uns sehr traurig. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen und Freunden von Florian Karsch", reagierte der Landesfußballverband MV bestützt.

Im Nachwuchs beim FC Hansa Rostock gespielt

Im Nachwuchs hatte Karsch für den FC Hansa und den Rostocker FC gekickt. Im Sommer 2015 wechselte er vom RFC zum FSV Bentwisch. Seinen größten Erfolg mit den Rand-Rostockern feierte der kampfstarke Akteur mit dem Landesliga-Aufstieg 2019.

Lau beschreibt Karsch als einen lustigen Menschen, der zurückhaltend gewesen war. „Ich mochte ihn sehr. „Katze“ (Spitzname von Karsch, d. Red.) hat gerade in unserer Aufstiegssaison in einigen Partien überragend gespielt und seine größten Kritiker zu seinen Fans gemacht“, schildert der Klubboss.

Bei der Zusammenkunft am Dienstag mit dem FSV-Team wurde getrauert und über die Zeit mit Florian Karsch gesprochen. „Es hat gut getan, die positiven Dinge zu erzählen, die wir mit „Katze“ erlebt haben“, berichtete Lau. Der FSV sei für seinen jungen Spieler immer wie eine Familie gewesen. Karsch hatte schon früh im Leben mit schweren Schicksalsschlägen in seiner Familie zu kämpfen.

Bestürzung in der Fußballszene von MV

Die Nachricht über den Trauerfall löste große Bestürzung in der Fußballszene von Mecklenburg-Vorpommern aus. Hansa-Profi Lukas Scherff (23), der im FCH-Nachwuchs mit Karsch zusammenspielte, verfasste eine Instagram-Story mit den Worten „Ruhe in Frieden“. Zahlreiche Nachrichten gingen in den vergangenen Stunden auch bei Lau ein. „Die Anteilnahme ist überwältigend. Das zeigt, dass wir eine große Fußballfamilie sind.“

Lau erklärte, dass sich die Bentwischer am kommenden Wochenende erneut treffen und an Karsch erinnern wollen. Der Verein signalisiert auch Unterstützung bei der Organisation der Beerdigung. „Wir versuchen zu helfen, wo wir können. Die FSV-Familie steht in diesen Zeiten eng zusammen. Das haben wir schon beim Schicksal des kleinen Leon (verletzte sich lebensgefährlich beim Spielen auf einem alten S-Bahnhof durch einen 15.000-Volt-Stromschlag, d. Red.) 2015 gezeigt“, meint Lau.

In der Vergangenheit hatte es im MV-Amateurfußball einige tragische Todesfälle gegeben. Schicksale wie von Martin John (2012/ Mulsower SV) oder Paul Goetzi (2017/ SV Concordia Zarnekow), die beide auf Platz kollabierten und später verstarben, lösten große Fassungslosigkeit aus.

Lesen Sie auch

Von Johannes Weber