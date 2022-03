Bad Doberan

Jörg Reppin ist als Chef des Bezirksverbands Mecklenburg der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) für vier weitere Jahre wiedergewählt worden. Das teilte die IG Bau am Montag mit. Damit bleibt der 73-Jährige auch im Landkreis Rostock Interessenvertreter für Bauarbeiter, Reinigungskräfte und Beschäftigte aus der Land- und Forstwirtschaft.

„Ob auf der Baustelle, in der Reinigungsfirma oder im Malerbetrieb – den Beschäftigten sollte es nicht egal sein, wie ihr Beruf in Zukunft aussieht“, sagt Reppin. Bessere Löhne und Arbeitsbedingungen fielen aber nicht vom Himmel. Das Handwerk in der Region sei in den nächsten Jahren auf Tausende zusätzliche Fachkräfte angewiesen. „Es kann nicht sein, dass sich gerade im Osten noch immer viele Beschäftigte unter Wert verkaufen. Vom Fassadenreiniger über den Gartenbauer bis zur Buchhalterin in der Baufirma – Fachleute sollten auf einer tariflichen Bezahlung bestehen“, rät Reppin.

Jörg Reppin kommt aus der Baubranche

Der gebürtige Rostocker kommt aus der Baubranche. Als gelernter Isolierer und Monteur arbeitete er über Jahrzehnte in der Rostocker Firma Isolier- und Kältetechnik, die nach der Wende von der Münchner Reinhold und Mahla AG übernommen wurde und 2002 in den Bilfinger-Konzern überging. Seit 1963 engagiert sich Reppin gewerkschaftlich. IG Bau-Bezirksvorsitzender ist er seit 2017. Er ist verheiratet und hat eine Tochter.

Nach Angaben der Arbeitsagentur arbeiten in den Branchen der IG Bau im Kreis aktuell rund 9900 Menschen. 3100 von ihnen im Bauhauptgewerbe und 1500 in der Gebäudereinigung. „Viele Branchen stehen vor einem enormen Umbruch. Ob es um die klimagerechte Sanierung von Altbauten, den Waldumbau im Forst oder die Digitalisierung in der Baubranche geht – wichtig ist, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch zusätzliches Know-how für die Zukunft fit zu machen“, so Reppin. Neue Trends und Technologien müssten den Beschäftigten zugutekommen, statt Jobs zu gefährden.

Auswirkungen der Ampel-Koalition auf MV

Außerdem kündigt Reppin an, sich in politische Debatten einzumischen: „Viele Vorhaben der Berliner Ampel-Koalition haben direkte Auswirkungen in unserer Region – von der Wohnungsbau-Offensive über die Umgestaltung der Agrarwirtschaft bis hin zur gesetzlichen Rente. Bei all diesen Themen wird sich die IG Bau Mecklenburg einbringen und dabei auch der Kommunal- und Landespolitik auf die Finger schauen.“

Von OZ