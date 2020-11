Güstrow

Die Aktion „ Brot für die Welt“ hat am 1. Advent in Güstrow ihre Spendenaktion für Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Das Motto lautet in diesem Jahr „Kindern Zukunft schenken“. „Zur Würde jedes Kindes auf dieser Erde gehört es, nicht arbeiten zu müssen, ausreichend gesundes Essen zu bekommen und gute Schulbildung“, sagte Bischof Tilman Jeremias im Gottesdienst. Es seien immer die Schwächsten, die am meisten zu leiden hätten – unter der Armut, den Folgen des Klimawandels und in der Corona-Krise.

Schwerpunkt: Verbesserung der Situationen für Kinder

Viele Kinder blickten durch die Corona-Pandemie in eine unsichere Zukunft, hieß es. Betroffen seien vor allem Kinder in südlichen Ländern. Seit Ausbruch der Krise fehlten Millionen Kindern die Chance zum Lernen. Sie leiden am Eingesperrtsein, an häuslicher Gewalt, wirtschaftlicher Not und Hunger. Die Situation dieser Kinder zu verbessern, ist 2021 ein Schwerpunkt der Arbeit von „ Brot für die Welt“.

Spenden fördern aktuell mehr als 1.800 Projekte in 90 Ländern

Diakonie-Landespastor Paul Philipps dankte der Güstrower St. Mariengemeinde für ihre Gastfreundschaft. „Die Aktion ' Brot für die Welt' lebt von der Einbindung in die Kirchengemeinden, von deren Engagement und natürlich auch von ihren Kollekten und Spenden.“ Mit den Spenden werden aktuell mehr als 1.800 Projekte in 90 Ländern gefördert. Im vergangenen Jahr hat „ Brot für die Welt“ bundesweit rund 64,4 Millionen Euro Spenden erhalten.

Von RND/dpa