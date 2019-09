Brutales Tötungsdelikt: Seniorin zu Hause erschlagen

Güstrow

Am frühen Donnerstagabend ist es in Güstrow zu einer schweren Bluttat gekommen. Eine 79-jährige Frau wurde in ihrem eigenen Haus auf brutalste Weise erschlagen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes eingeleitet. Dies bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock.

Ein Tatverdächtiger osteuropäischer Herkunft konnte kurz nach dem Auffinden des Leichnams vorläufig festgenommen werden. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen von außen in das Haus in der ruhigen Eigenheimsiedlung eingedrungen sein, wie genau, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Frau erlag noch am Tatort ihren Verletzungen

Täter und Opfer sollen einander gekannt haben. Der genaue Tathergang ist noch nicht bekannt, aber der Mann schlug offenbar brutalst auf den Kopf der Seniorin ein. Es war ihr Ehemann, der die schwerst verletzte Frau - zunächst noch lebend - auffand und den Rettungsdienst alarmierte. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Die Rentnerin verstarb noch am Tatort - in ihrem eigenen Haus.

Kurz darauf konnte ein dringend tatverdächtiger Mann osteuropäischer Herkunft festgenommen werden. Er befindet sich aktuell in Rostock in Gewahrsam. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum Einsatz kam auch die Gerichtsmedizin. Die Arbeiten am Tatort dauerten bis tief in die frühen Morgenstunden am Freitag an. Die Ermittlungen stehen erst am Anfang.

Von Stefan Tretropp