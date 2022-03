Bützow: Kleinwagen mit zwei Insassen stürzt in Warnow

Bützow

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am späten Freitagnachmittag in Bützow (Kreis Rostock) zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Ein Auto, besetzt mit zwei Insassen, war in die Warnow geraten.

Der Vorfall hatte sich gegen 17.15 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet. Aus noch unbekannten Gründen geriet der Kleinwagen mit Nordwestmecklenburger Kennzeichen in den Fluss. Die schnell vor Ort eingetroffene Freiwillige Feuerwehr aus Bützow konnte den im Wasser stehenden Opel Corsa sichern und schließlich aus der Warnow wieder ins Trockene ziehen. Neben einem Rettungswagen war auch ein Notarzt an der Einsatzstelle und kümmerte sich um die beiden Autoinsassen.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am späten Freitagnachmittag in Bützow (Kreis Rostock) zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Ein Auto, besetzt mit zwei Insassen, war in die Warnow geraten. Quelle: Stefan Tretropp

Nach ersten Erkenntnissen erlitten sie nur leichtere Verletzungen, beide hatten offenbar einen großen Schutzengel. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und muss nun herausbekommen, wie das Auto in den Fluss rollen konnte.

Von Stefan Tretropp