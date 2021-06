2025 wird ein großes Jahr – nicht nur für Rostock: Orte aus ganz MV haben sich als Außenstandorte für die Bundesgartenschau in der Hansestadt beworben. In Bad Doberan soll es um das Thema Essen gehen, in Divitz um eine alte Burg und in Reddelich um eine „Arche“. Wer noch dabei sein will und womit die Orte punkten möchten.