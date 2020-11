Die Johann-Pogge-Schule mit ihren beiden Standorten in Lalendorf und Groß Wokern (Landkreis Rostock) ist nun auch von Corona betroffen. Nachdem sich zwei Verdachtsfälle bestätigt haben, müssen mehrere Klassen und Lehrer in Quarantäne.

