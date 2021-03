Die 7-Tages-Inzidenz ist entscheidend dafür, welche Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus getroffen werden. Die OZ zeigt in einer interaktiven Karte, wie viele Corona-Neuinfektionen es je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in den einzelnen Regionen von MV gab. Letztes Update: Mittwoch, den 31.3.2021.

So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen von MV

Interaktive Karte - So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen von MV

Interaktive Karte - So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen von MV