Corona-Krise in MV: Drei Hilfskrankenhäuser nehmen erste Akut-Patienten auf

Wegen der zunehmenden Corona bedingten Engpässe in den Akut-Krankenhäusern haben drei Reha-Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern erste Akut-Patienten aus Kliniken aufgenommen. Im Tessinum in Tessin werden seit Mittwoch zwei Patienten aus der Uni-Medizin Rostock behandelt, vier weitere sollen bis zum Wochenende übernommen werden, wie Chefärztin Antje Kloth sagte. Das Tessinum ist als Reha-Einrichtung auf Geriatrie- und Schlaganfallpatienten spezialisiert. „Wir übernehmen Patienten, deren Erstversorgung in der Uni-Medizin abgeschlossen ist, die aber noch nicht in die Reha entlassen werden können.“ Aufgabe sei es, die noch ausstehende Diagnostik zu komplettieren und die Patienten auf die neuen Medikamente einzustellen.

Das Personal der Reha-Einrichtung sehe sich für diese Aufgabe gut gerüstet, so Kloth. Die Akut-Patienten, die von der Uni-Medizin Rostock übernommen wurden, seien nicht mit Corona infiziert. Man sei aber auch im Notfall auf die Aufnahme von Patienten mit leichten Corona-Symptomen vorbereitet. Entsprechende isolierte Bereiche würden vorgehalten.

Corona-Patienten in Neubrandenburger Reha-Klinik

Anders in den Rehakliniken Malchower See und Neubrandenburg, die Covid-Patienten aus Krankenhäusern aufgenommen haben. In der Rehaklinik in Malchow werden derzeit acht Akut-Patienten mit abklingenden Corona-Symptomen aus den Kliniken in Parchim und Schwerin betreut. Die Bethesda-Klinik in Neubrandenburg behandelt seit Mittwoch zehn Patienten mit leichten Corona-Symptomen.

Insgesamt 250 Reservebetten in fünf Reha-Einrichtungen

Das Land hatte im Dezember fünf Rehabilitationskliniken zur Entlastung von Krankenhäusern für die Behandlung von Covid-Patienten mit leichteren Symptomen sowie anderen Akut-Patienten zugelassen. Damit stehen landesweit 250 zusätzliche Reservebetten für Akut-Krankenhäuser zur Verfügung, in jeder Reha-Einrichtung sind es 50. Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern haben von den landesweit 37 Krankenhäusern inzwischen mehr als die Hälfte die planbaren Operationen teilweise oder komplett ausgesetzt.

In der geriatrischen Reha-Klinik Neubrandenburg waren am Dienstag 15 Patienten und acht Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Da das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum aus Kapazitätsgründen nicht mehr alle betroffenen Patienten zusätzlich im Corona-Isolierbereich aufnehmen konnte, werde seit Mittwoch die Reha-Einrichtung als Hilfskrankenhaus genutzt, sagte eine Kliniksprecherin.

Der Bereich, in denen die Corona-Patienten behandelt werden, sei räumlich strikt vom Reha-Bereich getrennt. Vorläufig würden keine neuen Reha-Patienten in der Klinik aufgenommen. Die Patienten, die sich dort bereits in der Rehabilitation befinden, werden weiter betreut. Patienten, deren Gesundheitszustand eine Entlassung erlaubt, wurden zu ihrem eigenen Schutz vorzeitig entlassen. Die Bethesda-Klinik ist eine Tochter des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums. Dort waren am Dienstag 28 von 29 Intensivbetten belegt. Um das Krankenhaus zu entlasten, waren bereits im Dezember alle planbaren Operationen abgesagt worden.

