67 Menschen, die sich nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert haben – für den Landkreis Rostock stellt diese Zahl vom Dienstag einen neuen Höchstwert dar. „Dem Gesundheitsamt des Landkreises Rostock sind 32 weitere Infektionen in einem Güstrower Pflegeheim bekannt geworden“, sagt Kreissprecher Michael Fengler. „Dort hatte ein mobiles Abstrichteam bei 122 Personen Tests vorgenommen, nachdem bereits in der vergangenen Woche eine Fallhäufung in dem Haus festgestellt worden war.“ Hinzu kämen 35 Infektionen aus dem Kreisgebiet, so Fengler: „Neben den Häufungen in Gemeinschaftseinrichtungen wird das Infektionsgeschehen zunehmend diffus.“

„Wir wollen die Menschen so zu mehr Mitwirkung sensibilisieren.“ Michael Fengler, Sprecher Landkreis Rostock Quelle: Margit Wild

Deshalb sollen die Einwohner jetzt stärker bei der Pandemiebekämpfung eingebunden werden: „Der Landkreis verschärft vom 23. Dezember bis 10. Januar per Allgemeinverfügung die Quarantäneregeln – wir fordern Infizierte zur aktiven Mithilfe bei den Ermittlungen des Gesundheitsamtes auf.“

Bislang seien infizierte Personen vom Landkreis kontaktiert worden und man habe gemeinsam mögliche Kontakte nachverfolgt, erklärt Fengler: „Jetzt müssen der- oder diejenige eine Liste mit engen Kontaktpersonen aufschreiben und an das Gesundheitsamt schicken sowie diese Kontakte umgehend über die Infektion informieren.“ Für Infizierte und Kontaktpersonen würden strenge Quarantäneregeln gelten.

Menschen sollen sensibilisiert werden

„Wir wollen die Menschen so zu mehr Mitwirkung sensibilisieren“, macht der Kreissprecher deutlich. „Das soll helfen, Infektionsketten schneller zu erkennen und deren Unterbrechung zu sichern.“

Man habe gute Erfahrungen damit gemacht, Einwohnerinnen und Einwohner bei der Pandemiebekämpfung einzubinden: „Die Bewältigung des großen Ausbruchs in Güstrow im Oktober hat gezeigt, dass wir es gemeinsam schaffen können, die Infektionen zu minimieren.“

