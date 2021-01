Rostock

Im DRK-Pflegeheim in Laage ( Landkreis Rostock) beginnen am Montag die Impfungen mit deutlicher Verspätung. Nach einem Corona-Ausbruch musste der Termin vom 4. Januar auf den 25. Januar deutlich nach hinten verschoben werden.

Einen Tag vor dem ursprünglich geplanten Start Anfang Januar waren mehrere Corona-Infektionen festgestellt worden. In der stationären Einrichtung wurden daraufhin in einem mobilen Testzentrum 26 Bewohner und sieben Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet, wie der Leiter Roland Hinkelmann bestätigt. Einige der Bewohner sowie eine Pflegekraft sind weiterhin in häuslicher Quarantäne, der Großteil habe allerdings mittlerweile keine oder nur sehr milde Symptome. Gestorben sei niemand.

Die Trennung der Bereiche sei laut Heimleiter Roland Hinkelmann schwierig gewesen, da sie nur einen Wohnbereich haben, der aber räumlich strikt getrennt wurde. „Es ist eine unheimliche psychische Belastung für die Bewohner und auch für die Mitarbeiter“, meint der Leiter der Einrichtung. Denn so seien nicht nur die körperlichen Herausforderungen für die Pfleger in Schutzkleidung belastend, sondern auch die Isolation ist für viele Bewohner, die zum Teil dement sind, schwierig. Sie würden die Situation nicht richtig verstehen.

Impfstart am 25. Januar in Laage

„Mich freut es, dass wir heute endlich die erste Impfung bei den Bewohnern und Mitarbeitern setzten können, die nicht infiziert sind und sich impfen lassen möchten“, sagt Hinkelmann. Diejenigen, die bereits an Corona erkrankt waren, werden demnach nicht mehr geimpft, da sie Antikörper gebildet haben, so wurde es dem Leiter mitgeteilt.

Bei den Impfungen ab Montag, den 25. Januar werde besonders darauf geachtet, dass das Impfteam von den betroffenen Bewohnern ferngehalten wird. Vor Ort herrscht in dem Heim ein Besuchsverbot. Die Mitarbeiter werden täglich und Bewohner alle zwei Tage getestet. Zudem werden die Symptome beobachtet und es wird jeden Tag Fieber gemessen.

Von Gina Henning