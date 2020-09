Teterow

New York, Brüssel, Berlin, London – Teterow: Dass die beschauliche Stadt in Mecklenburg-Vorpommern in einem Atemzug mit den Metropolen der Welt genannt wird, ist nicht zuletzt Galeristin Sylvia Henschel und ihrem „guten Draht“ zu Künstler Moritz Götze zu verdanken. In ihrer kleinen Galerie zeigt der bedeutendste Vertreter der deutschen Pop Art nun gemeinsam mit Künstlerkollege Rüdiger Giebler rund 50 Arbeiten. Seit vier Jahren reisen die beiden Künstler mit ihren Werken um die Welt.

Dabei entstand die Idee zur sogenannten „Grand Tour“ eher durch einen Zufall: „Der Ursprung war eine gemeinsame Ausstellung in Brüssel 1996“, erinnert sich Götze. Als beide Künstler daraufhin 2016 in der dortigen Landesvertretung von Sachsen-Anhalt eine Schau gestalten sollen, habe es Probleme mit den Formalitäten gegeben, die sich in die Länge zogen. „Ich wollte den Verantwortlichen einfach mal zeigen, wie man effizient arbeitet“, sagt Götze und lacht. „Ich habe mich ans Telefon gehängt und hatte in einer Woche 35 Ausstellungstermine für die nächsten vier Jahre auf der ganzen Welt“, erinnert er sich.

Inzwischen seien weitere Termine dazugekommen, so dass die Tour um weitere drei Jahre gestreckt werde. Einer davon ist jene kleine feine Schau im sanierten Bahnhof von Teterow.

Wie familiär das Ambiente dort ist, zeigt sich daran, dass Henschel unter dem Titel „Strandgut – 4 x Götze“ vor knapp zehn Jahren bereits Arbeiten der gesamten Familie zeigte – darunter Vater Wasja Götze, Maler, Dichter und Liedermacher, Mutter Inge, die Bildteppichkunst an der Burg Giebichenstein lehrte, sowie Moritz und seine Frau Grita.

Götze wollte als Kind Museumsdirektor werden

Von seinem Vater, der sich als einer der wenigen Künstler in der DDR mit Stilelementen der westlichen Pop Art beschäftigte, übernahm Sohn Moritz auch die Liebe zu dieser Kunstrichtung. Und das, obwohl er als Junge kein Künstler, sondern Museumsdirektor habe werden wollen. Geblieben ist sein Faible für Geschichte und zeitgenössische Historienmalerei. So sind es unter anderem Ikonen der Kunstgeschichte, die der Autodidakt auf surreal-heitere Weise ins Heute holt: beispielsweise bei dem Bildmotiv „Luther im Kreise seiner Familie musizierend“ (1866) von Gustav Spangenberg, das Götze kurzerhand durch die Rolling Stones ersetzt hat.

Als weitere Bildvorlage dienten ihm Cranachs Quellnymphen, die Götze in seiner typischen Pop-Art-Manier in Szene gesetzt und räumlich an den Strand von Ahrenshoop geholt hat. „Dort habe ich in meiner Kindheit viele Urlaube verbracht“, sagt Götze. Weitere Relikte dieser Zeit finden sich auch auf anderen Bildern, wie der Darstellung eines nackten Jesus am Strand, zu dessen Füßen Plastikflaschen und Tetra-Paks liegen. Was aussieht wie Müll, hat für Götze eine ganz eigene Bedeutung. „In der DDR hatten diese Gegenstände eine gewisse Exotik. Für uns waren das Schätze, die ein Gefühl von Freiheit vermittelten“, sagt er. Sein Vater habe in den 60er Jahren diverse solcher Fundstücke gesammelt, von denen noch heute volle Kisten im Hause Götze zeugen.

„ Mecklenburg-Vorpommern ist für mich Heimat“

Heute verbringt Moritz Götze die Sommer statt in Ahrenshoop regelmäßig in seinem Haus im mecklenburgischen Laage. „MV ist für mich Heimat“, sagt er. Einen Bezug dazu hat auch eine weitere Arbeit, die er mitgebracht hat. Es ist ein Originalbrief von Herzog Friedrich Wilhelm zu Mecklenburg von 1678, den Götze in einem emaillierten Metallkasten mit Klapptüren präsentiert, der anmutet wie ein Flügelaltar. Neben Pop-Art-Kunst und Patchwork-Historienbildern ist Götze für seine ausgefallenen Emaille-Bilder bekannt. Auch seiner Liebe zu Vinylplatten hat der ehemalige Gitarrist und Sänger der DDR-Punkband „Größenwahn“ mit auf Schallplatten gepressten Aquarell-Zeichnungen Ausdruck verliehen.

Zur Schau Die „Grand Tour“ – Made in Kaisersaschern ist vom 4. September bis zum 24. Oktober in der Galerie Teterow (Bahnhof 1) zu sehen. Gezeigt werden rund 50 Arbeiten der Hallenser Künstler Moritz Götze und Rüdiger Giebler. Ausstellungseröffnung ist am 4. Septemberum 19.30 Uhr. Zu sehen ist die Schau jeweils Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr. Infos: www.galerie-teterow.de

Fast ebenso weit in die Vergangenheit – nämlich inzwischen 30 Jahre – reicht die Freundschaft zu Künstlerkollege Rüdiger Giebler, der ebenfalls aus Halle stammt und bereits bei Götzes Mutter Inge an der Burg studierte. Beide verbinden unter anderem gemeinsame Reisen und gemeinsame Projekte. Trotz unterschiedlicher künstlerischer Handschrift ergänzen ihre Positionen einander.

Giebler, der sich selbst nicht ganz ernst als Vertreter des „resistenten Postexpressionismus“ bezeichnet und Ernst Kirchner und Max Beckmann zu seinen Vorbildern zählt, hat sich auf großformatige Ölbilder spezialisiert. Meist seien es kleine Menschengruppen in Konstellationen von bis zu fünf Personen, an denen sich Giebler in pastosem Farbauftrag in mehreren Schichten abarbeitet. Als Kulisse dient ihm dabei der Strand. „Der Strand ist die schönste Bühne für die Malerei“, sagt Giebler. Zudem sei er emotional aufgeladen. „Das reicht von der Paradies-Vorstellung über die Robinson-Crusoe-Fantasie bis hin zur Lebensrettung.“

Von Stefanie Büssing