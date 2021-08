Stralsund/Rostock/Schwerin

Mit vielen Stars startet am Donnerstag in Stralsund die Deutschland-Tour. Bei der viertägigen Rundfahrt präsentiert sich der Rostocker André Greipel, der zum Saisonende aufhört, in der alten Heimat noch einmal den Radsport-Fans. An seiner Seite ist auch Teamkollege Chris Froome als viermaliger Tour-de-France-Champion dabei. Auf der ersten Etappe von Stralsund über Ribnitz-Damgarten und Rostock nach Schwerin dürften aber die Sprinter zum Zug kommen. Zu schlagen ist dabei Ex-Weltmeister Mark Cavendish, der zuletzt mit vier Etappensiegen bei der Tour de France geglänzt hat. Aus deutscher Sicht dürfte neben Greipel vor allem Sprinter Pascal Ackermann mitmischen. Los geht es für die Profis in Stralsund gegen 12.15 Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet die Tour mit einem Live-Blog.

Das Careteam von Medivent begleitet mit zehn Leuten die gesamte Tour. Das Testzelt auf der Hafeninsel wird nach dem Start abgebaut und zieht dann nach Sangerhausen weiter. Bis dahin können sich Teammitglieder oder auch Besucher des Ozeaneums dort testen lassen.

Am heutigen Zielort steht auch schon ein Testzelt bereit.



Herzlich willkommen zur ersten Etappe der Deutschland Tour: Die ersten Fans und Fahrer tummeln sich bereits auf der Hafeninsel in Stralsund.



Auch die Servicewagen mit den Ersatzrädern bringen sich im Startbereich schon in Position. Die Räder vom Tour-Sponsor sind dabei aber nur für den Fall gedacht, dass der eigene Mannschaftswagen nicht in der Nähe ist. Auf dem ist für jeden Radler ein zweites, auf ihn angepasstes Sportgerät, bereitgestellt.

Chris Froome gewann vier Mal die Tour de France

Der viermalige Tour-Champion Chris Froome nimmt an der Deutschland Tour teil. Der Brite ist aber längst nicht mehr in der Form vergangener Tage. An Deutschland hat er aber gute Erinnerungen. 2017 startete die Frankreich-Rundfahrt in Düsseldorf. Am Ende gewann Froome zum vierten und letzten Mal das wichtigste Radrennen der Welt.

Corona-Durtstrecke: Erstes Profirennen seit 693 Tagen

Mit der Deutschland Tour findet erstmals seit 693 Tagen wieder ein Profirennen im Lande statt. Denn – ausgenommen von den deutschen Meisterschaften – war wegen der Corona-Pandemie fast zwei Jahre Stillstand. Die Hamburger Cyclassics wurden zweimal abgesagt, der Klassiker in Frankfurt fiel einmal der Pandemie zum Opfer und wurde dieses Jahr auf den September verschoben.



Auch bei der Deutschland Tour standen 2020 die Räder still, während Tour, Giro und Vuelta wie auch fast alle anderen internationalen Klassiker Lösungen fanden.

Wer gilt als Favorit am Donnerstag?

Erster Anwärter auf den Tagessieg ist Ex-Weltmeister Mark Cavendish, der zuletzt mit vier Etappensiegen bei der Tour de France geglänzt hatte. Aber auch die deutschen Stars dürften mitmischen: Neben dem gebürtigen Rostocker Greipel, der in der alten Heimat „jede Straße“ kennt, hat wohl Pascal Ackermann die besten Chancen. Nach einem schwachen Frühjahr, das ihm die Tour-Teilnahme gekostet hatte, zeigte sich der Pfälzer zuletzt in stärkerer Form.

Kaum hohe Berge im Programm – MV ermöglicht Sprints

Auf den 720,5 Kilometern bis Nürnberg sind kaum hohe Berge im Programm. Das könnte Klassikerspezialisten wie Nils Politt oder John Degenkolb Chancen eröffnen. Auf der ersten Etappe über 191,4 Kilometer von Stralsund nach Schwerin dürften die Sprinter zum Zug kommen. Das Profil ist komplett flach. Nicht eine Bergwertung ist auf dem Weg in die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns zu bewältigen. Die Entscheidung fällt unweit des Schweriner Schlosses.

Deutschland Tour startet am Mittag in Stralsund Mit vielen Stars startet heute in Stralsund die Deutschland Tour. Bei der viertägigen Rundfahrt präsentiert sich unter anderem André Greipel, der zum Saisonende aufhört, in der alten Heimat noch einmal den Radsport-Fans. An seiner Seite ist auch Teamkollege Chris Froome als viermaliger Tour-de-France-Champion dabei. Für den Gesamtsieg kommt der Brite aber eher nicht in Frage.

Das letzte Team Bora- Hansgrohe saust die Bühne hinunter. Damit verabschieden uns auch wir. Vielen Dank fürs Lesen und noch einen schönen Abend im Trockenen. Morgen ab 10:30 Uhr sind wir wieder live für Sie vor Ort.

Zum Abschluss die Deutschen mit den besten Chancen auf das Treppchen. Pascal Ackermann, Emanuel Buchmann und Nils Politt gehen gemeinsam auf die Jagd nach Erfolgen.

Cavendish, der seit diesem Jahr Rekordetappensieger bei der Tour de France ist, sorgt für Applaus mit seiner Begrüßung auf deutsch. Seine Antwort danach gibt er auf englisch, sorgt dabei aber weiter für Lacher. Er sagt, dass bei all dem Corona und Brexit sein Fahrrad der beste Weg ist, um rauszukommen.

Quickstep bringt mit Mark Cavendish den nächsten Radstar nach Stralsund. Der Sprinter wird gute Chancen haben, morgen in Schwerin als erstes durchs Ziel zu rasen.

Der Rostocker Greipel wird lautstark begrüßt. Er möchte das Rennen auf seinen Trainingsstrecken von früher einfach genießen.

Beim Team Israel Start-Up weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Lokalheld André Greipel steht auf der Bühne. Mit ihm Superstar Chris Froome und auch Rick Zabel und Alex Dowsett.

Die Mannschaft wurde extra für die Deutschland Tour zusammengestellt. John Degenkolb, Pirmin Benz, Jakob Geßner, Jannis Peter, Jonas Rutsch und Henri Uhlig treten unter der schwarz-rot-goldenen Flagge an.

Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

Das ist über die erste Etappe bekannt

Auf der ersten Etappe über 191,4 Kilometer von Stralsund nach Schwerin dürften die Sprinter zum Zug kommen. Das Profil ist komplett flach. Nicht eine Bergwertung ist auf dem Weg in die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns zu bewältigen. Der Startschuss fällt auf der Stralsunder Hafeninsel, dann geht es durch die Hansestadt. Der scharfe Start für die Profis wird jedoch auf der B 105 kurz außerhalb der Hansestadt sein. In Rostock steht die erste Sprintwertung an. Die Entscheidung fällt dann unweit des Schweriner Schlosses.

Was über die Favoriten bekannt ist

Erster Anwärter auf den Tagessieg ist Ex-Weltmeister Mark Cavendish, der zuletzt mit vier Etappensiegen bei der Tour de France geglänzt hatte. Aber auch die deutschen Stars dürften mitmischen: Neben dem gebürtigen Rostocker Greipel, der in der alten Heimat „jede Straße“ kennt, hat wohl Pascal Ackermann die besten Chancen. Nach einem schwachen Frühjahr, das ihm die Tour-Teilnahme gekostet hatte, zeigte sich der Pfälzer zuletzt in stärkerer Form.

Wegen Corona lange kein Profiradrennen in Deutschland

Mit der Deutschland Tour findet erstmals seit 693 Tagen wieder ein Profirennen im Lande statt. Denn – ausgenommen von den deutschen Meisterschaften – war Corona-bedingt fast zwei Jahre Stillstand. Die Hamburger Cyclassics wurden zweimal abgesagt, der Klassiker in Frankfurt fiel einmal der Pandemie zum Opfer und wurde dieses Jahr auf den September verschoben. Auch bei der Deutschland Tour standen 2020 die Räder still, während Tour, Giro und Vuelta wie auch fast alle anderen internationalen Klassiker Lösungen fanden.

Von OZ