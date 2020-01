Diebstahl und Einbruch in Güstrow – Haftbefehl abgelehnt

Güstrow

Am Montagabend ist es in Güstrow zu einer Körperverletzung zwischen vier Männern gekommen, darunter drei Litauer und ein Syrer. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die drei Litauer im Alter von 25 und 27 am Sonntag in ein Haus in den Domwiesen eingebrochen waren und einen Kellnergeldbeutel mit 700 Euro aus einem Hotel gestohlen haben.

Einer der Männer floh vor den Beamten. Die Polizei konnte ihn, trotz aufwendiger Suchaktionen nicht aufspüren. Ein Haftbefehl gegen die drei Männer wurde vom zuständigen Amtsgericht abgelehnt und die Beschuldigten entlassen.

Von OZ