Polizei - Dramatische Suche bei Minusgraden in Krakow am See: Verirrter gerettet

Weil ein 49-Jähriger plötzlich verschwunden war und sie ihn selbst vor Einbruch der Dunkelheit am Mittwoch nicht finden konnten, riefen die Eltern die Polizei um Hilfe. Eine große Suchaktion startete.