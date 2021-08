Rostock

Die Nachricht sorgte vor allem bei Eltern für Angst: Seit Donnerstagabend machte eine Online-Unterschriftensammlung in vielen Whatsapp-Gruppen der Hansestadt Rostock die Runde. Dabei ging es um eine drohende Schließung der Rostocker Kinderklinik mit der Konsequenz, dass die Behandlung kranker Mädchen und Jungen bald nur noch in Schwerin und Greifswald möglich wäre. Innerhalb weniger Stunden setzten mehr als 4000 Menschen ihre digitale Signatur unter die Petition – mit der Absicht, eine Schließung zu verhindern.

Noch am späten Abend erklärte die Verfasserin die Hintergründe des Aufrufs: Sie sei am Donnerstag bei der Kinderärztin gewesen. „Diese erzählte mir dann, dass die Praxis darüber informiert worden ist, dass die Klinik geschlossen werden soll. Weswegen sie in der Praxis Unterschriften gegen die Schließung sammelten.“

Die junge Mutter hätte sich dann bereit erklärt, dies mithilfe der Online-Petition zu unterstützen – um durch Aufmerksamkeit frühzeitig auf das Thema aufmerksam zu machen. „Dann kann man vielleicht noch etwas retten. Nämlich Leben“ – schrieb sie unter ihren Aufruf.

Freitagfrüh war die Online-Petition dann allerdings gänzlich entfernt. „Die Klinik hat Kontakt mit mir aufgenommen und erklärt, dass eine Schließung nicht in Betracht kommt“, erklärt die Initiatorin der Unterschriftensammlung gegenüber der OZ. Deswegen hätte sie auf die Bitte der Klinik reagiert und den Aufruf entfernt.

Falsche Informationen gestreut?

Sie wehre sich allerdings dagegen, bewusst falsche Informationen zu streuen. „Ich weiß, worüber ich mit meiner Ärztin gesprochen und was ich bei ihr unterschrieben habe“, erklärt die junge Mutter. Um welche Praxis es sich handelt, wolle sie allerdings ohne Rücksprache mit der Ärztin nicht verraten.

Die Universitätsmedizin reagierte am Freitagmorgen – ebenfalls mit einem Online-Statement: „Unsere Kinder- und Jugendklinik ist nach wie vor geöffnet. Unsere erfahrenen Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte behandeln selbstverständlich jeden jungen Patienten!!!“

Aber auch wenn eine Schließung dementiert wird – die Lage an der Rostocker Kinderklinik scheint ernst: „Die Kinderklinik ist nicht mehr 24 Stunden am Tag mit Kinderärzten besetzt“, kritisierte bereits vor Wochen der Rostocker Kinderarzt Hagen Straßburger. Auch Kinder-Intensivmediziner würden fehlen.

Zuletzt hatten 41 Ärzte der Universitätsmedizin in einem Brandbrief an die Landesregierung auf die dramatischen Folgen des vorgegebenen Sparkurses hingewiesen. Und dabei vor allem die angespannte Situation an der Kinderklinik erwähnt. Dies hätte sogar dazu geführt, dass der derzeitige Leiter der Kinderklinik um einen Aufhebungsvertrag bat.

Kinderarzt: Jetzt ist das Land in der Pflicht

Steffen Büchner, stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes für Kinder- und Jugendärzte, weiß von Unterschriftenlisten in Rostocker Praxen. „Dabei geht es aber nicht um eine drohende Schließung der Klinik, sondern darum, alle Beteiligten für das Eltern-Kind-Zentrum an den Tisch zu bekommen“, erklärt der Güstrower Kinderarzt. Noch Donnerstagabend hätte es Gespräche zu diesem Vorhaben gegeben. „Allerdings hat erneut die Landesregierung am Tisch gefehlt. Dass sie schweigt und keine Lösungsansätze bringt, kann man ihr mittlerweile schon wirklich zum Vorwurf machen“, bilanziert Büchner.

Allen Beteiligten aus der Medizin sei die Notwendigkeit eines solchen Zentrums, über das schon mehr als zehn Jahre gesprochen wird, bewusst. „Auch die Unimedizin hat eingesehen, dass es eine vernünftige Kinder- und Jugendmedizin nicht zum Nulltarif gibt und ihre Bereitschaft erklärt, den Sparkurs da zu beenden“, so Büchner.

Noch fehle allerdings das entsprechende Bekenntnis aus Schwerin. „Was es vor allem braucht, ist Nachwuchs bei den Ärzten. Wir sind eine kleine Fachrichtung, bei der man sich das Fachpersonal durch attraktive Standorte und ja, auch durch Geld, sichern muss. Und das wurde jahrelang versäumt“, erklärt der Verbandsvertreter. Die Ausbildung von Fachpersonal müsse deshalb jetzt dringend angegangen werden, um die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen im Land MV sicherzustellen.

Von Claudia Labude-Gericke