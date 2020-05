Endlich wieder Kino – zumindest in Güstrow: So lief der erste Tag im MovieStar

Rostock

In frischem Glanz erstrahlt der Kinosaal 1 des Güstrower MovieStar. Noch vor der Corona-Krise wurde er renoviert. Über zwei Monate blieben die neuen Sitze jedoch verlassen, die Leinwand dunkel.

Das ist jetzt vorbei: Am 25. Mai öffnete das Kino endlich wieder seine Pforten. Von Andrang konnte am ersten Tag nicht die Rede sein. Doch die vereinzelten Kino-Fans freuten sich auf einen Abend bei Popcorn, Cola und einem guten Film.

Anzeige

„Wir haben sehnsüchtig auf die Öffnung gewartet“, erzählt Sabine Moll. Die 62-Jährige und ihr Sohn Lars (38) sind große „Känguru“-Freunde und daher für den Film „Die Känguru-Chroniken“ gekommen. „Wir wollten ihn nicht streamen. Kino ist eben Kino“, betont die Güstrowerin. Snacks und Getränke dürfen dabei nicht fehlen – auch wenn es die vorerst nur abgepackt und in Flaschen an der Kinokasse gibt.

Weitere OZ+ Artikel

Eigentlich sei Moll nicht so, dass sie überall als Erste hinrennen muss, doch diesmal habe sie sich gedacht: „Lass uns lieber hingehen, ehe die Güstrower aufwachen und das Kino voll wird.“

Popcorn und Cola gehören für sie zu einem Kinobesuch dazu: Sabine Moll (62) aus Güstrow hat sehnsüchtig auf den Film „Känguru-Chroniken“ gewartet. Streamen kam für sie nicht infrage. Quelle: Dietmar Lilienthal

Acht Filme laufen täglich

Tatsächlich haben an diesem Tag bis 20 Uhr erst 13 Besucher in einem der vier Säle Platz genommen. „In den Nachmittagsvorstellungen waren es fünf“, erzählt Filmvorführer Thomas Benck (29).

Acht Filme werden derzeit täglich gezeigt: „Mina und die Traumzauberer“, „Onward: Keine halben Sachen“, „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“, „Trolls World Tour“, „Die Känguru-Chroniken“, „Narziss und Goldmund“, „Die Hochzeit“ und „The Hunt“. „Nur ‚Trolls‘ ist neu. Alle anderen Filme liefen bereits vor Corona“, teilt Benck mit.

Doch Anfragen gebe es reichlich: „Für die kommenden Tage haben wir schon ein paar Reservierungen. Viele rufen an, fragen, was sie beachten müssen. Vorhin hatte ich sogar einen Anruf aus Rostock.“

Wer erkältet ist, darf nicht kommen

Zu beachten gibt es in der Tat einiges: Am Eingang muss sich jeder Besucher die Hände desinfizieren, Abstand halten ist selbstverständlich und ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht. „Der darf aber abgenommen werden, sobald man sitzt“, beruhigt Benck.

Die Sitzplätze werden versetzt vergeben, so dass zu allen Seiten mindestens 1,50 Meter Platz sind. Wer zusammen kommt, darf natürlich auch zusammen sitzen, erklärt der 28-Jährige. Von jeweils einer Person einer Gruppe werden außerdem die Kontaktdaten aufgenommen. „Wer in den vergangenen zwei Wochen Husten oder Schnupfen hatte, muss leider zu Hause bleiben“, weist Benck hin.

Sehnsüchtiges Warten auf den Film

Abgeschreckt haben die Regeln Birgit Pettke (52) und ihre beiden Freundinnen nicht: „Endlich mal etwas Abwechslung. Zu Hause fällt einem ja langsam die Decke auf den Kopf“, meint die Güstrowerin.

Den Film „Narziss und Goldmund“ wollten sie schon vor zwei Monaten sehen, doch dann kam die Schließung. Ebenso geht es einer 65-Jährigen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte: „Meine Freundin und ich hatten uns fest vorgenommen, wir gehen ins Kino, sobald es wieder losgeht.“ Das Filmtheater dabei auch noch finanziell zu unterstützen, sei ihnen allen ein Anliegen.

Sicheres Gefühl dank Regeln

Nur fünf Euro kostet jeder Film bis auf unbestimmte Zeit. „Unsere VIP-Sessel und die speziellen Love-Seats sind 2,50 Euro beziehungsweise 3,50 Euro teurer“, teilt Filmvorführer Benck mit. Ob sich das rentieren wird, wird sich zeigen.

„Irgendwie müssen sie ja wieder anfangen“, meint Besucherin Moll. Sie denkt, dass sicher mehr Gäste kommen werden, sobald es sich herumspricht, dass das Kino wieder offen ist. „Bei den vielen Lockerungen, die sich täglich ändern, blickt ja niemand mehr durch“, beklagt die 62-Jährige. Dass die Leute aus Angst vor Ansteckung dem Kinosaal fern bleiben, denkt sie eher nicht: „Wenn man sich an die Regeln hält, kann einem hier nichts passieren.“

„Infizierte sind heute nicht hier“, ist sich Lars Moll (38) sicher. Zusammen mit seiner Mutter besucht er als einer der wenigen das MovieStar am ersten Tag nach der langen Schließung. Voller Vorfreude wartet er auf den Film „Känguru-Chroniken“. Quelle: Dietmar Lilienthal

CineStar-Öffnung in MV noch unklar

Die beiden MovieStar-Kinos in Güstrow und Parchim gehören zu den wenigen, die überhaupt am ersten Tag wieder öffneten. Die bundesweite CineStar-Kette, die sieben Filmtheater in MV betreibt, geht erst Anfang Juni an den Standorten Lübeck, Karlsruhe und Konstanz in eine Testphase. Erst danach sollen schrittweise auch die anderen Kinos deutschlandweit nachziehen, wie CineStar-Geschäftsführer Oliver Fock berichtet.

Auch kleinere Filmtheater, wie das Lichtspieltheater Wundervoll (LiWu) in Rostock, brauchen noch etwas Vorbereitungszeit: „Wir planen eine Eröffnung am 4. Juni, wenn wir bis dahin die Genehmigung vom Gesundheitsamt haben. Im Moment befassen wir uns mit der Umsetzung der Hygieneauflagen“, erzählt eine Mitarbeiterin des LiWu.

Lesen Sie auch:

Von Maria Baumgärtel