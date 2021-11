Güstrow

Auf dem Gelände einer Schäferei in Qualitz bei Bützow (Landkreis Rostock) ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen und hat über Stunden ein Großaufgebot an Einsatzkräften gefordert. Wie die Polizei mitteilte, ging zunächst ein Traktor in Flammen auf, wenig später brannte eine Heumiete lichterloh. Die Beamten vermuten Brandstiftung.

Wie es hieß, hatte ein Bürger aus dem kleinen Ort Qualitz gegen 20.30 Uhr ein lautes Knallgeräusch gehört und in diesem Bereich nachgeschaut. Als er dann noch einen größeren Feuerschein feststellte, wählte er umgehend den Notruf. Als die ersten Feuerwehren auf dem Gelände der Schäferei an der Hauptstraße eintrafen, brannten ein Traktor und rund 80 Ballen der Heumiete. Der gerade einmal sechs Monate alte Trecker verbrannte vollständig. Zu retten war auch die Miete nicht mehr. Unter Aufsicht der Feuerwehr brannten die rund 80 Ballen kontrolliert ab. Durch rechtzeitiges Bewässern konnte zumindest eine Heumiete in direkter Nähe zum Brandherd gerettet werden.

Enormer Schaden – Verdacht auf Brandstiftung

Ebenfalls von den Flammen verschont geblieben sind die drei Schafställe auf dem Gelände, darin befanden sich rund 400 Tiere. Verletzte Personen gab es nicht. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 125.000 Euro. Zur Spurensuche und – sicherung kamen Ermittler der Kriminalpolizei zum Einsatz.

Die Beamten leiteten ein Verfahren zum Verdacht der Brandstiftung ein. Knapp 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren über mehrere Stunden mit der Abarbeitung des Brandes beschäftig

