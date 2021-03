Feuer erfasst zwei Wohnhäuser in Bützower Altstadt

Bützow

Ein Brand hat in der Innenstadt von Bützow (Landkreis Rostock) ein Haus zerstört und mindestens zwei weitere Gebäude beschädigt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Rostock erklärte, mussten sich zwei Familien vor dem Feuer am Mittwochabend in Sicherheit bringen. Ein Mensch kam mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung vorsorglich in eine Klinik. Der Schaden wurde bisher auf rund 100 000 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Brand im Dachstuhl eines Altstadhauses ausgebrochen. Die Bewohner flohen. Die Flammen erfassten auch ein daneben stehendes Wohnhaus sowie das Lager eines Kaufhauses auf der anderen Seite, bevor Feuerwehrleute sie löschen konnten. Die Bewohner des zerstörten Brandhauses kamen bei Bekannten unter. Die zweite Familie sei nach dem Löschen wieder in ihr Haus zurückgegangen. Die Brandursache sei unklar.

Von RND/dpa