Finale für Rostocks Fun-Park: So geht es für den Rummel weiter

Drei Hamburgerinnen gehen in die Luft und haben sichtlich Spaß dabei: Maria Bischof, Sarah Schneider und Francesca Perssen fliegen in den Sitzen des Kettenkarussells, genießen den Ausblick auf Rostocks Stadthafen und lassen die Füße über dem Fun-Park auf der Haedgehalbinsel baumeln. Der Höhenflug ist das Finale ihres Rummelbesuchs. „Wir sind auf der Durchreise. Wir machen einen Roadtrip an der Ostsee. Als wir das hier gesehen haben, haben wir sofort angehalten und hier alles ausprobiert“, erzählt das Trio.

Noch einmal über die Schienen von Deutschlands größter mobiler Achterbahn sausen, noch eine letzte Runde im Break Dancer drehen, bevor der Rummel endgültig seine Tore schließt – viele Besucher haben diese Chance am Wochenende genutzt. Vier Wochen Spaß, jetzt ist Schluss mit lustig. Der Fun-Park hat am Sonntag zum letzten Mal geöffnet. Zumindest an dieser Stelle.

Fun-Park zieht an die Peene

Maria Bischof (v. l.), Sarah Schneider und Francesca Perssen genießen die Fahrt im Kettenkarussell. Quelle: OVE ARSCHOLL

Denn es soll weitergehen für das fahrende Volk, und das schon bald. „Ein Wochenende setzen wir aus. Dann geht es für sie mit den großen Fahrgeschäften nach Berlin“, sagt Lothar Welte, Vorsitzender vom Schaustellerverband MV, der auf dem Rummelplatz einen Autoscooter betreibt. Für ihn und eine Handvoll weiterer Schausteller gibt es ein anderes Ziel: Demmin. „Für ein verlängertes Wochenende wollen wir dort den Peene-Fun-Park aufbauen.“ Ob das klappt, erfährt er erst an diesem Montag.

Ob und wo sie gastieren dürfen, das erfahren die Schausteller seit Wochen und Monaten von einen auf den anderen Tag. Oft sind es Absagen, die sie wegen der Corona-Pandemie kassieren. Sieben ähnliche Veranstaltungen wie den Rostocker Fun-Park, nur außerhalb MVs, hätten er und seine Mitstreiter angefragt, sagt Welte. „Leider alle nicht möglich“, bedauert er.

Schausteller-Chef ist stolz

Lothar Welte, Schaustellerverband Mecklenburg-Vorpommern Quelle: OVE ARSCHOLL

Umso dankbarer ist er, dass er und seine Kollegen am Warnowufer stehen konnten. Auch wenn es finanziell gesehen nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen sei, habe sich der Rummel doch gelohnt, sagt Welte. „Wir haben bewiesen, dass unsere Geschäfte auch unter Corona-Bedingungen funktionieren. Darauf bin ich stolz.“

Maximal 500 Leute zur selben Zeit durften im Fun-Park sein. „Die Grenze haben wir in der gesamten Zeit nur vier Mal erreicht und den Eingang für kurze Zeit zumachen müssen. Vom Riesenandrang, der zu Beginn von manchen befürchtet wurde, kann keine Rede sein“, sagt Welte.

Kopfüber ins Vergnügen

Jens Stegen (h.) fährt mit Tochter Emma (10, l.) und deren Vetter Adrian (10) Achterbahn. Quelle: OVE ARSCHOLL

Das gilt auch für das finale Wochenende. Entspannt schlendern Familien über den Platz. Gedränge vor Fahrgeschäften gibt es nicht. Dafür Bauchkribbeln: Vor dem „Rock & Roller Coaster“ kann’s Emma kaum erwarten, sich ins Vergnügen zu stürzen. Gerade erst ist die Zehnjährige mit ihrem Vater Jens Stegen und ihrem Cousin Adrian Achterbahn gefahren, um nun gleich ein zweites Mal in einem der Wagen Platz zu nehmen. Von der Berg-und-Tal-Fahrt kriegt sie nicht genug. „Das macht so einen Spaß“, sagt Emma.

Kollisionskurs mit Kind und Kegel

Charlotte Kaercher und Reno Tiede haben mit Sohn Kilian (2) im Autoscooter Platz genommen. Quelle: OVE ARSCHOLL

Auf Kollisionskurs gehen wollen Charlotte Kaercher und Reno Tiede. Ihrem Beifahrer ist das allerdings nicht geheuer: Sohn Kilian (2) hat nach einer Runde im Autoscooter genug vom Geschubse. Mama und der Lütte steigen aus, Papa gibt alleine Gas. Zum Glück gibt es auch Angebote, die dem jüngsten Freude machen. „Wir waren schon beim Kinderkarussell und gehen gleich noch mal hin“, sagt Charlotte Kaercher.

Während die letzten Besucher unbeschwerte Stunden auf Rostocks Rummel genießen, denkt Lothar Welte schon an morgen. Wichtige Gespräche stehen an mit dem Bürgermeister von Bad Doberan. „Am ersten und zweiten Oktoberwochenende wollen wir unseren mobilen Fun-Park an der Galopp-Rennbahn aufbauen. Ich hoffe, dass es klappt.“

Abstände konnten in dem mobilen Freizeitpark einfach eingehalten werden. Quelle: OVE ARSCHOLL

Von Antje Bernstein