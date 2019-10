Diekhof

In Diekhof bei Güstrow ( Landkreis Rostock) ist am Mittwoch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nachdem die Bauarbeiter beim Baggern mitten in einem Wohngebiet an der Straße „Zum Storchennest“ auf den metallischen Gegenstand getroffen waren, stoppten sie die Arbeiten und verständigten den Notruf. Mehrere angrenzende Wohnhäuser wurden evakuiert. Einige Bewohner wurden im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht.

Wie der Munitionsbergungsdienst später mitteilte, handelte es sich um eine unscharfe Fliegerbombe, von der keine Gefahr ausging. Die Straßensperrung wurde aufgehoben, die Bewohner kehrten in ihre Häuser zurück.

Zur Galerie Bei einem Bombenfund in Diekhof im Kreis Rostock kamen Polizei und Feuerwehr zum Einsatz. Die unscharfe Munition konnte von den Rettungskräften geborgen werden.

Lesen Sie auch:

Mann in Wolgast gestorben: Feuerwehr kämpft sich durch Messie-Wohnung

Bombendrohung in Plauen - Polizei gibt Entwarnung

Sächsische Polizei stoppt selbsternannte Bürgerweh

Von OZ