Bereits zum 1. Januar will die Zeitfracht-Gruppe den Flughafen Rostock-Laage übernehmen. Der Plan: Laage soll zum neuen Luftfahrt-Drehkreuz im Norden werden – auch für Berlin. Zwei Branchen-Riesen sind im Gespräch. Was der Käufer plant, wie viel er investieren will und wie die Region davon profitieren könnte.