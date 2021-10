Rostock/Laage

Das Unternehmen Zeitfracht will den Flughafen Rostock-Laage kaufen. Doch wer steckt hinter der Firma aus Berlin? Chef des Familienunternehmens ist Wolfram Simon-Schröter. Seit der 40-Jährige zusammen mit seiner Frau Jasmin Schröter, der Firmenerbin, das Ruder übernommen hat, fährt die Firma einen ehrgeizigen Expansionskurs: Rund um das angestammte Transportgeschäft wurden diverse Unternehmen dazugekauft, unter anderem die insolvente Modekette Adler und ein Maschinenbauer. Es gebe aber immer einen Zusammenhang zum Kerngeschäft, sagt Simon-Schröter. So sei die Logistik ein zentraler Erfolgsfaktor im Textilhandel.

Mittlerweile arbeiten mehr als 6000 Menschen für die Gruppe, in diesem Jahr soll der Umsatz über 900 Millionen Euro steigen. Der operative Gewinn soll über 50 Millionen Euro liegen und auch netto ein Gewinn bleiben. Seit den Gründertagen vor rund einem Jahrhundert habe das Unternehmen in jedem Jahr Gewinn gemacht, sagt Simon-Schröter.

Investor hofft auf Abschluss in diesem Jahr

Er hoffe nun auf einen Vertragsabschluss in Rostock noch vor Jahresende. Die bisherigen kommunalen Betreiber – die Stadt Rostock, der Landkreis und die Stadt Laage – suchten schon seit einiger Zeit einen Partner. Der fertig ausgehandelte Vertrag sieht nun ihren kompletten Rückzug vor und wartet noch auf die Genehmigung der politischen Gremien.

Die will Simon-Schröter in den nächsten Wochen überzeugen: „Wir können nicht über Wasser gehen, aber wir haben ein seriöses Konzept.“ Damit kontert er auch die Befürchtung, Rostock-Laage drohe ein Schicksal wie dem Flughafen Parchim, der unter der Regie eines chinesischen Investors pleite ging.

Über Preis wurde Stillschweigen vereinbart

Die Vermutung, Zeitfracht bekomme einen Sanierungsfall geschenkt, weist er zurück. Über den Preis sei zwar Stillschweigen vereinbart worden, es fließe aber Geld an die Verkäufer. Zudem investiere Zeitfracht einen zweistelligen Millionenbetrag in das neue Logistikzentrum. „Das ist ein Herzensprojekt von meiner Frau und mir. Wir glauben daran“, sagt Simon-Schröter, der in Wismar studiert hat.

Am Montag wollten sich weder der Landkreis Rostock noch die Stadtverwaltung Laage zu den Plänen äußern. Auch Dörthe Hausmann, die den Flughafen seit Januar 2017 leitet, hielt sich bedeckt und verwies auf den potentiellen Investor.

Auch Luftwaffengeschwader 73 nutzt den Flugplatz

Welche Auswirkungen der Verkauf auf das Taktische Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ haben könnte, das den Flugplatz ebenfalls nutzt, könne er noch nicht sagen, so Luftwaffensprecher Stephan Prietzel. Laage ist einer von vier Eurofighter-Standorten der Luftwaffe und für die Ausbildung der Eurofighter-Piloten der Luftwaffe sowie der des österreichischen Bundesheeres auf dem Kampfjet zuständig.

Mit der Alarmrotte übernimmt das Geschwader zudem regelmäßig die Sicherung des deutschen Luftraums. In Laage sind 35 Eurofighter sowie 920 Soldaten stationiert, dazu 140 Zivilangestellte.

Von Stefan Winter und Thomas Luczak