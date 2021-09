Protestaktionen - Klima-Streik von Fridays for Future in MV: Hier sind an diesem Freitag Demos geplant

Weltweit gehen am 24. September wieder Menschen auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Die Initiative „Fridays for Future“ hat auch in MV zahlreiche Demonstrationen geplant. An zehn Orten wollen die Aktivisten mit den Bürgern vor Ort dafür eintreten, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten werden. Die OZ hat alle Aktionen zusammengefasst.