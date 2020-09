Rostock

Bei einem Brand in einem Doppelhaus in Friedrichshof zwischen Schwaan und Bützow (Kreis Rostock) ist am Sonntag ein Bewohner verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, sei das Feuer am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Personen in dem Gebäude, die sich selbst in Sicherheit bringen konnten. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren Passin, Bützow und Klein Belitz löschten den Brand. Insgesamt waren 51 Helfer im Einsatz.

Die Doppelhaushälfte ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes laufen.

