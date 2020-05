Fünf Jahre nach Tornado in Bützow: Mann findet endlich seinen Retter

Bützow

Fünf Jahre ist es her, seit ein Tornado durch Bützow gefegt ist und einen immensen Schaden angerichtet hat. Detlef Braun kann sich noch an jedes Detail des Unglückstages erinnern. Er war mit seinem Auto am Schlossplatz der Stadt unterwegs, als es plötzlich dunkel wurde. Einen Moment später kam der Tornado direkt auf ihn zu – und schleuderte sein Auto in die Luft. Nun traf er seinen Retter und konnte sich endlich bedanken.

Das Unglück ereignete sich am Abend des 5. Mai 2015. Zur Erinnerung an die Katastrophe hat der Radiosender Ostseewelle am Dienstag Betroffene ihre Erlebnisse erzählen lassen, darunter auch Detlef Braun. „Ich hab den Rüssel aus den Wolken gesehen. Mein Auto wurde gut 2 Meter hochgehoben und ich überschlug mich dreimal. Plötzlich war ich ohnmächtig. Gut 40 Meter weiter landete ich auf dem Dach“, berichtete der 76-Jährige.

Ersthelfer holte Braun in sein Auto

Ersthelfer Toni Mamerow aus Bützow war mit seiner Familie damals ebenfalls am Unglücksort. Sie halfen dem verletzten Detlef Braun, der noch aus seinem Auto kriechen konnte, und holten ihn ins Familienauto.

Weil er unter Schock stand, erinnerte Braun sich nicht mehr so genau daran, wer ihm damals half. Im Radio erzählte er aber, dass er sich gern bedanken würde. Diesen Aufruf hörte der Gesuchte – und nach fünf Jahren gab es nun endlich ein Wiedersehen direkt an der Unglücksstelle.

Weiteres Treffen nach Corona-Krise

Toni Mamerow interessierte sich vor allem dafür, wie es Detlef Braun heute gesundheitlich geht. Dieser konnte schnell Entwarnung geben: Alle Verletzungen sind gut verheilt. Nach der Corona-Krise wollen sich beide noch einmal treffen und gemeinsam Kaffee und Kuchen genießen. Denn zu erzählen gibt es noch jede Menge.

Von Alexander Stuth