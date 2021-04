Bützow

Ein Rentner aus dem Landkreis Rostock hat sich mit dem Verbrennen von Gartenabfällen viel Ärger eingehandelt.

Wie die Bundespolizei Rostock am Donnerstag mitteilte, hatte der 82-Jährige in Penzin am Mittwoch ein Feuer angezündet, das einen Böschungsbrand an der Bahnstrecke Bad Kleinen-Bützow auslöste.

Bahnstrecke Rostock-Schwerin gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Rostock und Schwerin musste wegen des Qualms und Löscharbeiten in beiden Richtungen knapp eine Stunde gesperrt werden. Auf rund 2000 Quadratmeter habe die Böschung gebrannt.

Wann dürfen Gartenabfälle verbrannt werden?

Es kam bei sieben Zügen zu Verspätungen, die insgesamt zweieinhalb Stunden betrugen. Zu Personenschäden sowie Schäden an der Leit- und Sicherungstechnik kam es laut Polizei nicht.

Am Mittwoch war der 31. März. Im März dürfen Gartenbesitzer in einige Regionen im Nordosten nicht kompostierbare Gartenabfälle verbrennen, allerdings mit der nötigen Vorsicht.

Von RND/dpa/kha