Gnoien

Ein Fußgänger ist im Landkreis Rostock von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 41-jährige Mann war am Dienstagabend in Gnoien plötzlich auf die Fahrbahn getreten, so dass ein 52-jähriger Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger schwer verletzt. „Lebensgefahr besteht derzeit allerdings nicht“, sagte eine Polizeisprecherin. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ortsdurchfahrt Gnoien war in dem Bereich für einige Zeit in beide Richtungen gesperrt.

Von RND/dpa