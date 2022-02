Güstrow: Alkoholisierter Fahrzeugführer rauscht in Gegenverkehr

Güstrow

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Güstrow (Landkreis Rostock) ist ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Güstrow am Sonntag mitteilte, hatte der Fahrer eines VW Transporters an der Einmündung der Speicherstraße zur Eisenbahnstraße die Vorfahrt missachtet. Bei Abbiegen geriet der Transporter aus noch unbekannter Ursache ins Rutschen und stieß frontal mit einem Ford zusammen. Dabei erlitt die 56-jährige Fahrerin des Pkw leichte Verletzung. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 1,02 Promille fest. Es folgte eine Blutprobenentnahme, der Führerschein des 42-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Von OZ