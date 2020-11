Mehrere Autos sind in der Nacht zu Freitag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Güstrow niedergebrannt. Eine Zeugin hörte einen Knall und rief die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen Brandstiftung und prüfen einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Fall.

Autos an Güstrower Einkaufsmarkt brennen niedergebrannt: Brandstiftung möglich