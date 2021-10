Güstrow: Betrunkener Radfahrer fährt gegen Hauswand – Gehirnerschütterung

Güstrow

Ein betrunkener Radfahrer (72) ist am Samstagabend in Güstrow gegen eine Hauswand gefahren – und infolgedessen gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Eisenbahnstraße. Nach Angaben von Zeugen fuhr der Mann zuvor in Schlangenlinien.

Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,38 Promille. Aufgrund seiner fehlenden zeitlichen und örtlichen Orientierung und des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung wurde der Mann ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Auch wenn der für Radfahrer den erforderlichen Wert einer absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,60 Promille nicht überschritten hat, muss er sich aufgrund der starken Ausfallerscheinungen wegen einer Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

Von OZ