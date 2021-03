Güstrow

Ereignisreich ist das Wochenende für die Polizei in Güstrow gewesen. Neben einem Einbruch in einen Baumarkt am Freitag, kam es am Samstag zu einer Belästigung und versuchtem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft sowie zu mehreren kleineren Vergehen, wie Lärmbelästigung. Das teilt die Polizei mit.

Am Freitagabend drangen gegen 23.45 Uhr unbekannte Täter in den B1 Supermarkt ein. Sie warfen eine Scheibe ein und entwendeten unter anderem Zigaretten. Was noch alles gestohlen wurde, ist bislang unklar. Gesichert werden konnten jedoch DNA-Spuren, auch ein Personenspürhund war im Einsatz.

Belästigung und Diebstahl in der Innenstadt

Samstagabend belästigte dann gegen 17.30 Uhr ein polizeibekannter 27-Jähriger eine Verkäuferin im Unterwäscheladen „Hunkemöller“ in der Innenstadt. Anschließend wollte er Artikel aus dem Geschäft stehlen. Zeugen versuchten, den Täter festzuhalten. Der riss sich jedoch los und flüchtete. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später in der unmittelbaren Nähe des Tatortes stellen.

Die Beamten fanden bei dem Mann weiteres Diebesgut sowie geringe Mengen an Betäubungsmitteln und stellten einen Atemalkoholwert von 1,43 Promille fest. Er wurde zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht und danach wieder entlassen. Nun laufen gegen den 27-Jährigen jedoch vier Anzeigen.

Viermal musste die Beamten am Wochenende außerdem wegen Ruhestörung ausrücken. Nachbarn beschwerten sich über zu laute Musik, Fernseher oder Gepolter zur Nachtzeit. In allen Fällen verhielten sich die „Störenfriede“ jedoch einsichtig.

Freude über wiedergefundenes Kennzeichen

Eine kleine Freude konnte die Polizei einem Bürger schließlich auch noch machen, indem sie ihm bei der Suche nach seinem Kennzeichen half. Das hatte der Mann am Vorabend verloren, nachdem er zwischen Schwaan und Rukieten mit einem Hasen zusammengestoßen war. Die Beamten fanden es schließlich in Mistorf und konnten es dem Eigentümer übergeben.

