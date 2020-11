Güstrow

Ein Mann ist am Dienstagabend in Güstrow vor einer Polizeikontrolle geflohen und prallte schließlich gegen ein geparktes Auto. Wie die Polizei mitteilt, ermittelt sie nun wegen gefährlichen Eingriffs in der Straßenverkehr.

Gegen 18.50 Uhr wollten Beamte den schwarzen PKW in der Eisenbahnstraße kontrollieren. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, gab er jedoch Gas. In der Bützower Straße kam es dann schließlich zum Unfall: Der Mann fuhr gegen ein Auto am Straßenrand und schob durch die Wucht des Aufpralls zwei weitere Fahrzeuge zusammen. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Lesen Sie auch

Von OZ