Güstrow

Ein 31 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall nahe Güstrow im Landkreis Rostock schwer verletzt worden. Er sei am frühen Samstagmorgen aus Schwiesel kommend in Richtung B 108 in einer Kurve mit seinem VW von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einem angrenzenden Baum und überschlug sich, teilte die Polizei mit.

Unfallursache unklar

Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Güstrow. Die Unfallursache war den Angaben zufolge zunächst unklar. Da eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei eine Blutprobe angeordnet. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.

Von dpa