Güstrow

Ein offenbar unbelehrbarer E-Scooter-Fahrer war bereits am Freitag in Güstrow unterwegs. Wie die Polizei mitteilte war der Mann um 10.35 Uhr in der Neukruger Straße angehalten und kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus: Er stand unter Drogen. Den Beamten zufolge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Der Fahrer erhielt eine Anzeige und wurde belehrt, die nächsten 24 Stunden kein Kraftfahrzeug führen zu dürfen. Kurz darauf – gegen 11.45 Uhr – kam der Mann den Beamten aber erneut auf seinem E-Scooter auf der Ahornpromenade entgegen. Er wurde angehalten und die Prozedur wiederholte sich.

E-Scooter sichergestellt – 1000 Euro Bußgeld

Nur dieses Mal wurde der E-Scooter sichergestellt, um auszuschließen, dass der Mann erneut damit fährt. Der erste Verstoß kostete laut Polizei 500 Euro, der zweite war dann schon bei 1000 Euro.

Von OZ