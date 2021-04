Güstrow: Motorradfahrer fährt unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Güstrow

Ein Motorradfahrer ist in Güstrow (Landkreis Rostock) betrunken und unter Drogeneinfluss erwischt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer war demnach am Samstagabend einer Streifenbesatzung aufgefallen, weil er ohne Kennzeichen unterwegs war. Nach kurzer Verfolgung konnte er gestoppt werden.

Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten fest, dass er keinen Führerschein besaß und unter Drogeneinfluss stand. Bei der Durchsuchung fanden sie schließlich auch Betäubungsmittel. Das Motorrad wurde sichergestellt. Details waren nicht bekannt.

Von dpa