Nachdem vergangene Woche zwei Auszubildende an der Fachhochschule in Güstrow positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, sind jetzt fünf weitere Fälle bekannt geworden. Mehr als 40 Personen sind in Quarantäne. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Angesteckt haben sie sich bei einer Ausbildungsfahrt.