Güstrow

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag zwei Stolpersteine in Güstrow gestohlen. Die Betonquader mit Messingplatte erinnern mit Namen und Geburtsjahr an Menschen, die Opfer von Deportationen der Nazis zwischen 1933 und 1945 geworden sind.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Steine in der Hansenstraße entfernt. Den Schaden schätzen die Beamten auf 200 Euro. Ermittelt wird wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843-2660 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Zudem können Hinweise auf der Homepage der Landespolizei Meckenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de abgegeben werden.

Von OZ